Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП

Накануне Окружной административный суд Киева приостановил решение об обязательном переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая должна указывать в своем названии связь с Россией. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры иска УПЦ в Министерство культуры. О последствиях такого решения – в материале 24 канала.

Переименованию подлежат

26 декабря 2018 года вступили в силу изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

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Объясняя изменения, которые несет закон, народный депутат Александр Бригинец отмечал, что в нем только три главных тезиса.

В законе говорится, что в названии церкви, которая располагается в Украине и представляет церковь иностранного государства-агрессора, должно быть полностью указано название той церкви, которую она представляет. То есть в названии церкви, которая будет создана или зарегистрирована в Украине, должно быть полное название РПЦ. То есть должно быть написано Русская православная церковь. К примеру, может быть написано Украинский экзархат Русской православной церкви, как это есть в Беларуси,

– сказал нардеп.

Также он рассказал, как определять – зависима ли церковь. Тот факт, что эта церковь является родственной с церковью, которая располагается в государстве-агрессоре, определяется двумя способами. Первый – уставные документы украинского филиала, второй – документы, которые находятся в Москве.

Если в одном из документов указано, что эта церковь является зависимой от церкви, которая входит в государство-агрессора, то такая церковь подпадает под эту санкцию,

– добавляет Александр Бригинец.

Как депутаты принимали изменения в закон, можно посмотреть здесь:

Определение религиозных организаций, которые должны внести изменения в свое название, сделало Министерство культуры после проведения религиоведческой экспертизы зарегистрированных уставов религиозных организаций. 25 января 2019 года Министерства культуры издало приказ №37 "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

В перечень таких религиозных организаций вошли:

• Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ МП)

• Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ)

• Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (беспоповских согласие), другое название – Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ)

• Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковская согласие)

• Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Именем Закона

Однако уже 28 марта 2019 года Окружной административный суд Киева начал рассмотрение дела по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (МП) в Министерство культуры об отмене этого приказа.

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Суд пришел к выводу, что указанный спор является делом незначительной сложности, а потому подлежит рассмотрению по правилам упрощенного искового производства. То есть без уведомления участников дела.

Следует отметить, что судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций. Рассмотрение дела по упрощенному производству осуществляется не дольше, чем 60 дней со дня открытия производства по делу без судебных заседаний на основании имеющихся в деле материалов,

– отметил старший партнер "Кушнир Якимьяк и партнеры" Олег Якимьяк.



Любые действия по изменению наименования – незаконны

А уже 22 апреля судом было удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ (МП). Правда, по состоянию на утро 24 апреля постановление отсутствовало в реестре судебных решений, но в пресс-релизе суд отмечал, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

Решение о приостановлении действия приказа Министерства культуры №37 выглядит сомнительным, учитывая, что обеспечение иска допускается, если есть очевидные признаки противоправности решения, которое обжалуется. Исходя из искового требования, оспаривается именно приказ Минкульта №37, который принимался во исполнение предписания закона и не может трактоваться исключительно самостоятельным нормативно-правовым актом, поэтому его неправомерность возможна только в случае превышения полномочий Минкультом, а такие признаки в приказе отсутствуют,

– добавляет Олег Якимьяк.

Как объясняет Ирина Кепич, адвокат Правовой группы "Colares", примененная судом мера на практике означает, что из религиозных организаций снимается обязанность изменить наименование. А любые действия по изменению наименования – незаконны.

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Запад действует до вступления в силу решения суда после решения дела по существу или до его отмены. Отменить такую ​​меру обеспечения иска может тот же Окружной административный суд Киева – как по собственной инициативе, так и по заявлению участников дела,

– отмечает Ирина Кепич.

Также постановление об обеспечении иска может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции отдельно от решения суда. Апелляционную жалобу на определение об обеспечении иска необходимо подать в течение пятнадцати дней со дня провозглашения Шестого апелляционного административного суда. Также Минкульт может подать ходатайство в суд первой инстанции об отмене мер обеспечения, которое суд обязан рассмотреть в течение пяти дней.

А тем временем в Конституционном суде открыли производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.