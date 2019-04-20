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      Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство по иску депутатов

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      Конституционный суд Украины
      Конституционный суд Украины / vgolos.com.ua

      В Конституционном суде открыли производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России. Такое представление направили 49 депутатов.

      Коллегия судей КС Украины открыла конституционное производство по делу УПЦ МП. Осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой Палаты Верховного Суда. Об этом написали на сайте Конституционного суда.

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      Депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко – указаны уполномоченными по поручению. Они обратились в Конституционный суд еще 18 января 2019 года.

      Олександр Долженков

      Народный депутат Александр Долженков

      Нардепы требуют признать неконституционным закон "О внесении изменения в статьи №12 Закона Украины" относительно названия религиозных организаций, которые являются частью религиозных группировок, а их управление находится за пределами Украины. В государстве, которое законом признано, как то, что осуществило военную агрессию против Украины и временно оккупировало часть территории.

      Положения закона направлены на вмешательство государства в церковные дела, а также нарушаются конституционные права граждан. А именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности,
      – объясняют депутаты.

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      Также они отмечают, что голосование за указанный законопроект состоялось с нарушением Конституции на заседании Верховной Рады.

      Депутаты, которые требуют признать закон неконституционным:

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      Теги: Новости политики Новости Украины Вадим Новинский Оппозиционный блок УПЦ МП Конституционный суд
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