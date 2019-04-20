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      Перейменування УПЦ МП: Конституційний суд відкрив провадження за позовом депутатів

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      Конституційний суд України
      Конституційний суд України / vgolos.com.ua

      У Конституційному суді відкрили провадження щодо закону, який зобов'язує УПЦ МП вказувати в назві свою приналежність до Росії. Таке подання направили 49 депутатів.

      Колегія суддів КС України відкрила конституційне провадження у справі УПЦ МП. Здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої Палати Верховного Суду. Про це написали на сайті Конституційного суду.

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      Депутати від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, Олександр Долженков та Василь Німченко – зазначені уповноваженими за дорученням. Вони звернулися до Конституційного суду ще 18 січня 2019 року.

      Олександр Долженков
      Народний депутат – Олександр Долженков

      Нардепи вимагають визнати неконституційним закон "Про внесення зміни до статті №12 Закону України" щодо назви релігійних організацій, які є частиною релігійних угрупувань, а їх управління знаходиться за межами України. В державі, яка законом визнана, як та, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території.

      Положення закону спрямовані на втручання держави в церковні справи, а також порушуються конституційні права громадян. А саме право на свободу світогляду та віросповідання в розрізі права на безперешкодне ведення релігійної діяльності,
      – пояснюють депутати.

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      Також вони зазначають, що голосування за вказаний законопроект відбулося з порушенням Конституції на засіданні Верховної Ради.

      Депутати, які вимагають визнати закон неконституційним:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд УПЦ МП Опозиційний блок Вадим Новинський
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