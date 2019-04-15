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      Поліція, швидка і "антихристи": віряни ПЦУ і УПЦ МП побилися за церкву на Рівненщині

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      Громади церков проводили богослужіння біч-обіч і водночас
      Громади церков проводили богослужіння біч-обіч і водночас / Нацполіція

      Довелося викликати і поліцію, і швидку: бурхливий конфлікт між громадами Православної церкви України та Української православної церкви (так себе офіційно називає УПЦ Московського патріархату) у селі на Рівненщині розгорівся в неділю, 14 квітня.

      У дворі церкви (храм святих Косми та Дем'яна) села Розваж Острозького району Рівненської області відбувалися богослужіння двох громад – поруч і водночас. Згодом між вірянами почалися сутички. Про це написав відділ комунікації поліції Рівненської області.

      Читайте також: На Рівненщині до ПЦУ перейшла церква, яка п'ять років була закрита через конфлікт селян

      Когось вдарили, когось штовхали, комусь стало погано – скарг до поліції, яку незабаром викликали на місце інциденту, було багато. Але заяву написала тільки одна дівчина – 16-річна місцева мешканка – "про завдання тілесних ушкоджень".

      Розваж
      Громади ПЦУ і УПЦ МП прийшли на богослужіння одночасно

      Приїхала також і "швидка", медики надавали допомогу чоловікові.

      Розваж
      Медики надавали допомогу чоловікові, якому стало погано

      На відео, відзнятому очевидцями, помітно, що поліція у бійку не втручається.

      Розваж
      Поліцейські спершу відвертали очі і не втручалися у конфлікт

      Коли на поліцейських наводили об'єктив камер, ті відвертали очі. Люди тим часом штовхалися і гучно лаялися.

      Розваж
      Люди агресивно штовхалися, навіть попри те, що за якийсь час втрутилися поліцейські

      Лунали слова "пусти мене, я хвора", "ану стукни мене, мені байдуже", "зараз як плюну в тебе", "ти чого ліз до людей, тут люди молилися", "не штовхай, це ж дитина", "безсовісні", "антихристи" тощо. 

      Розваж
      Від агресивних дій могли постраждати навіть священнослужителі, але цього вдалося уникнути

      Дивіться відео, опубліковане, до слова, "інформаційно-просвітницьким відділом УПЦ" (котрий МП):

      Поліцейські наразі з'ясовують обставини події, а також забезпечують порядок біля будівлі храму.

      Розваж
      Зрештою, поліція таки взялася охороняти будівлю храму

      В УПЦ МП вважають, що прихильники ПЦУ захопили храм у насильницький спосіб. Громада ПЦУ запевняє: 10 березня в селі Розваж відбулися збори, під час яких парафіяни місцевої церкви одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України.

      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України – у матеріалі 24 каналу

      У поліції пояснили: 10 березня збори відвідали 200 місцевих жителів. Незначна кількість прихильників УПЦ МП на чолі зі священиком реєструватися відмовилися, а перед голосуванням взагалі залишили залу зборів.

      Як створювали Православну церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій Української православної церкви (Московського патріархату). 

      Після перипетій і завершення конфлікту 14 квітня офіційно зареєстрована громада Православної церкви України села Розваж таки відправила першу в історії храму службу українською мовою.

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      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Рівне УПЦ МП Скандал
      Джерело: 24 канал
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