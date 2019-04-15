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      Полиция, "скорая" и "антихристы": верующие ПЦУ и УПЦ МП подрались за церковь на Ровненщине

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      Общины церквей проводили богослужения бок о бок и одновременно
      Общины церквей проводили богослужения бок о бок и одновременно / Нацполиция

      Пришлось вызывать и полицию, и "скорую": бурный конфликт между общинами Православной церкви Украины и Украинской православной церкви (так себя официально называет УПЦ Московского патриархата) в селе на Ровненщине разгорелся в воскресенье, 14 апреля.

      Во дворе церкви (храм святых Космы и Демьяна) села Розваж Острожского района Ровненской области совершались богослужения двух общин – бок о бок и одновременно. Впоследствии между верующими начались стычки. Об этом написал отдел коммуникации полиции Ровненской области.

      Читайте также: На Ровненщине в ПЦУ перешла церковь, которая пять лет была закрыта из-за конфликта 

      Кого-то ударили, кого-то толкали, кому-то стало плохо – жалоб в полицию, которую вскоре вызвали на место инцидента, было много. Но заявление написала только одна девушка – 16-летняя местная жительница – "о нанесении телесных повреждений".

      Розваж
      Общины ПЦУ и УПЦ МП пришли на богослужение одновременно

      Приехала также и "скорая", медики оказывали помощь мужчине.

      Розваж
      Медики оказывали помощь мужчине, которому стало плохо

      На видео, снятом очевидцами, заметно, что полиция в драку не вмешивается.

      РозважПолицейские сначала не действовали и не вмешивались в конфликт

      Когда на полицейских наводили объективы камер, те отводили глаза. Люди тем временем толкались и громко ругались.

      Розваж
      Люди агрессивно толкались, даже несмотря на то, что через некоторое время вмешались полицейские

      Звучали слова "пусти меня, я больная", "ну, стукни меня, мне все равно", "сейчас как плюну в тебя", "ты чего лез к людям, здесь люди молились", "не толкай, это же ребенок", "бессовестные","антихристы" и другие.

      Розваж
      От агрессивных действий могли пострадать даже священнослужители, но этого удалось избежать

      Смотрите видео, опубликованное, кстати, "информационно-просветительским отделом УПЦ" (который МП):

      Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, а также обеспечивают порядок возле здания храма.

      Розваж
      В конце концов, полиция все же взялась охранять здание храма

      В УПЦ МП считают, что сторонники ПЦУ захватили храм насильственным образом. Община ПЦУ уверяет: 10 марта в селе Розваж состоялось собрание, во время которого прихожане местной церкви единогласно решили присоединиться к Православной церкви Украины.

      Сколько приходов Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины – в материале 24 канала

      В полиции объяснили: 10 март сборы посетили 200 местных жителей. Незначительное количество сторонников УПЦ МП во главе со священником регистрироваться отказались, а перед голосованием вообще покинули зал собрания.

      Как создавали Православную церковь Украины?
      В октябре 2018 в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. В новую Православной церкви Украины перешли уже более полутысячи приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

      После перипетий и завершения конфликта 14 апреля официально зарегистрированная община Православной церкви Украины деревни Розваж таки отслужила первую в истории храма службу на украинском языке.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Ровно Скандал УПЦ МП Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 канал
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