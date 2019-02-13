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      Что подкосило рейтинги Порошенко: ответ политконсультанта

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Очень сильно подорвала рейтинги Президента Украины Петра Порошенко история с Мальдивами, куда он поехал отдыхать. Поехал несмотря на то, что в Украине продолжалась война.

      Такое мнение высказал политический консультант Сергей Гайдай в прямом эфире 24 канала.

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      По словам эксперта, законом запрещено бросать государство во время войны, особенно когда ты главнокомандующий. Однако больше всего украинцев возмутило то, что президент делал это инкогнито – неофициально.

      Интересная вещь произошла на Мальдивах: после вылета Порошенко там был государственный переворот и даже перекрывали выезд. А что было бы, если бы он тогда остался в стране? Как бы он тогда утверждал, что его там не было?
      – отметил Гайдай.

      И добавил, что это все-таки была бы огромная проблема – ведь из-за военного переворота на Мальдивах даже закрывали аэропорты.

      "Также на рейтинги влияет технология фейков. Вокруг кандидатов немало фейков, которые перекрывают их политическую карьеру. Например, в 2005 году Петра Порошенко "подкосили" тем, что обвинили в коррупции. Так же еще одного кандидата в президенты Дмитрия Гнапа обвиняют в краже, которой не было. Фейки продолжают использовать, так как они сильно влияют на мнение людей", – отметил Сергей Гайдай.

      Что известно о президентских выборах 2019 в Украине?
      Украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этом посту не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      Смотрите видео программы "Что это было?" с объяснениями политического консультанта Сергея Гайдая:

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Мальдивы
      Источник: 24 канал
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