Що підкосило рейтинги Порошенка: відповідь політконсультанта

Дуже сильно підірвала рейтинги Президента України Петра Порошенка історія з Мальдівами, куди він поїхав відпочивати. Поїхав попри те, що в Україні тривала війна.

Таку думку висловив політичний консультант Сергій Гайдай у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, законом заборонено кидати державу під час війни, особливо коли ти головнокомандувач. Однак найбільше українців обурило те, що президент робив це інкогніто – неофіційно.

Цікава річ сталася на Мальдівах: після відльоту Порошенка там був державний переворот і навіть перекривали виїзд. А що було б, якби він тоді залишився в країні? Як би він тоді доводив, що його там не було?

– наголосив Гайдай.

І додав, що це таки була б величезна проблема – адже через військовий заколот на Мальдівах навіть закривали аеропорти.

"Також на рейтинги впливає технологія фейків. Навколо кандидатів є чимало фейків, які перекривають їх політичну кар'єру. Наприклад, у 2005 році Петра Порошенка "підкосили" тим, що звинуватили у корупції. Так само ще одного кандидата в президенти Дмитра Гнапа звинувачують в крадіжці, якої не було. Фейки продовжують використовувати, бо вони сильно впливають на думку людей", – зазначив Сергій Гайдай.

Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

Дивіться відео програми "Що це було?" з поясненнями політичного консультанта Сергія Гайдая: