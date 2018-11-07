Что покупают и продают в России украинские предприятия: исследование

Прошла неделя с тех пор, как российское правительство ввело экономические санкции в отношении украинских политиков и бизнесменов. Они рискуют остаться без своих денег, которые держали на банковских счетах, или вкладывали в российские предприятия.

Российское правительство внесло в санкционный список 68 украинских компаний, которые на 5-м году войны все еще торговали с Россией. Экономические санкции, уверены за порербриком, ударят по украинской экономике.

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Однако, это совсем не так. На самом деле главный экономический партнер Украины – Европейский союз. А вот объемы торговли с Россией едва составляют 8%.



Страны, с которыми торговала Украина

Хотя до войны четверть всего украинского экспорта приходилось на северного соседа. И если Украина пытается оборвать торговые отношения со страной агрессором, и – наоборот. Только за 9 месяцев этого года российский импорт вырос на 21%.

Понятно, что основной товар – горючее, стоимость которого в течение этого года стремительно росла. Собственно, это увеличило долю российского импорта в деньгах.



Товары, которые Украина покупала в России

Мы же покупаем у соседа – ядерные котлы, черные металлы, удобрения и стекло. А еще руду, уголь, пластмассу и бумагу. Несмотря на войну и государственное предприятие "Укроборонпром" не может обойтись без российских запчастей. Предприятие закупает по завышенным ценам гусеничные ленты и двигатели для БТР.



Товары, которые Украина продавала в Россию

Не могут найти другие рынки сбыта своей продукции украинские металлурги, производители машин и оборудования. Растет и экспорт всех видов масел, пряностей и зерновых культур, а также вина.

Судя по статистике, россияне заинтересовались украинской ювелиркой. Драгоценностей в этом году мы продали на 40 тысяч долларов, что в 14 раз больше, чем в прошлом году. Продаем мы и живых пчел, а вот украинский мед с 2014-го под запретом. Зато накладывать табу на украинские запчасти для самолетов и кораблей – Россия не спешит. Более того, наладили совместное производство двигателей для вертолетов с украинской компанией "Мотор Сич".

Физической блокады украинских товаров не будет, убеждены эксперты. Ведь Россия за последние 7 лет не отказалась только от тех товаров, которые заменить трудно, или невозможно.

Если ограничения, которые будут наложены на украинские компании будут мешать снабжению украинских товаров и критического импорта в Россию, то все-таки такие ограничения не будут действовать,

– ответил руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Проблемы возникнут только у тех украинских экспортеров, которые зарегистрировали компанию на территории России. В таком случае, они не смогут вывести деньги. Все денежные переводы будут блокироваться. Однако таких экспортеров – единицы.

Может пострадать и бизнесмен Андрей Веревский. Его холдинг "Кернел" владеет морским портом "Тамань", что принес в прошлом году 8 миллионов долларов дохода. Перечислить в Украину эти деньги или вообще продать порт Веревскому будет сложно. Хотя, говорят эксперты, пока Россия остается коррупционной страной, украинские предприниматели найдут, с кем договориться.