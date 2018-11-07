Що купують та продають у Росії українські підприємства: дослідження

Минув тиждень відтоді, як російський уряд увів економічні санкції щодо українських політиків та бізнесменів. Вони ризикують залишитися без своїх грошей, які тримали на банківських рахунках, або вкладали в російські підприємства.

Російський уряд вніс до санкційного списку 68 українських компаній, які на 5-му році війни все ще торгували з Росією. Економічні санкції, упевнені за порєрбріком, вдарять по українській економіці.

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Проте, це зовсім не так. Насправді головний економічний партнер України – Європейський союз. А от об'єми торгівлі з Росією ледь складають 8%.



Країни, із якими торгувала Україна

Хоча до війни чверть усього українського експорту припадало на північного сусіда. І якщо Україна намагається обірвати торговельні стосунки з країною агресором, та – навпаки. Лише за 9 місяців цього року російський імпорт зріс на 21%.

Зрозуміло, що основний товар – пальне, вартість котрого упродовж цього року стрімко зростала. Власне, це збільшило частку російського імпорту в грошах.



Товари, які Україна купувала у Росії

Ми ж купуємо у сусіда – ядерні котли, чорні метали, добрива та скло. А ще руду, вугілля, пластмасу і папір. Не зважаючи на війну і державне підприємство "Укроборонпром" не може обійтися без російських запчастин. Підприємство закуповує за завищеними цінами гусеничні стрічки та двигуни для БТРів.



Товари, які Україна продавала до Росії

Не можуть знайти інші ринки збуту своєї продукції українські металурги, виробники машин й устаткування. Росте й експорт всіх видів олій, прянощів та зернових культур, а також вина.

Судячи зі статистики, росіяни зацікавились українською ювеліркою. Коштовностей цього року ми продали на 40 тисяч доларів, що в 14 разів більше, ніж минулого року. Продаємо ми і живих бджіл, а от український мед з 2014-го під забороною. Зате накладати табу на українські запчастини для літаків та кораблів – Росія не поспішає. Більше того, налагодили спільне виробництво двигунів для гвинтокрилів із українською компанією "Мотор Січ".

Фізичної блокади українських товарів не буде, переконані експерти. Адже Росія за останні 7 років не відмовилася лише від тих товарів, які замінити важко, або не можливо.

Якщо обмеження, які будуть накладені на українські компанії будуть заважати постачанню українських товарів та критичного імпорту до Росії, то все-таки такі обмеження не будуть діяти,

– відповів керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Проблеми виникнуть лише у тих українських експортерів, котрі зареєстрували компанію на території Росії. У такому випадку, вони не зможуть вивести гроші. Всі грошові перекази блокуватимуться. Проте таких експортерів – одиниці.

Може постраждати й бізнесмен Андрій Вєрьовський. Його холдинг "Кернел" володіє морським портом "Тамань", що приніс минулого року 8 мільйонів доларів доходу. Перерахувати в Україні ці гроші чи взагалі продати порт Вєрьовському буде складно. Хоча, кажуть експерти, поки Росія лишається корупційною країною, українські підприємці знайдуть, з ким домовитися.