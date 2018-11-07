В стиле казаков к московскому черту: народные депутаты написали письмо Путину

Депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зачитал с трибуны обращение парламентариев к президенту РФ Владимиру Путину, подготовленное в ответ на введение Россией санкций против Украины.

Об этом Алексей Гончаренко написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, подписанты письма "решили не изобретать велосипед", потому что "наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне".

Обращение к Владимиру Путину написали в стиле известного "Письма запорожских казаков турецкому султану".

Мы решили, как народные депутаты от БПП, дать ответ господину Путину на все его действия. И ответ мы хотим дать в старинном украинском стиле, которые нам еще показали наши предки запорожцы,

– пояснил Гончаренко в Верховной Раде.

"Письмо" нардепов к Путину полностью:

"Українські депутати — Путіну!

Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар!

Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою.

От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти.

Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у дупу нас!"

По словам Гончаренко, кроме него, под этим письмом поставили подписи депутаты от БПП Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Напомним, 24 Канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.