Россия ответила на слова Коломойского, что санкционный список составлялся на Банковой
Версию украинского бизнесмена о непопадании в список санкций в Кремле не воспринимают всерьез.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.
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Песков отметил, что список санкций против политиков и бизнесменов Украины составлялся правительством.
Идею о том, что список санкций России с именами украинских бизнесменов, чиновников и политиков согласовывался с президентом Петром Порошенко, в Кремле воспринимают с юмором.
Отвечая на вопрос о том, почему украинский бизнесмен Игорь Коломойский не попал в список, Песков обратил внимание журналистов на то, что указ, по которому составлялся список, был подписан президентом.
Комментарии по персональному составу нужно получать непосредственно в кабинете министров,
– сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.