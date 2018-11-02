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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия ответила на слова Коломойского, что санкционный список составлялся на Банковой

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Версию украинского бизнесмена о непопадании в список санкций в Кремле не воспринимают всерьез.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

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      Песков отметил, что список санкций против политиков и бизнесменов Украины составлялся правительством.

      Идею о том, что список санкций России с именами украинских бизнесменов, чиновников и политиков согласовывался с президентом Петром Порошенко, в Кремле воспринимают с юмором.

      Отвечая на вопрос о том, почему украинский бизнесмен Игорь Коломойский не попал в список, Песков обратил внимание журналистов на то, что указ, по которому составлялся список, был подписан президентом.

      Комментарии по персональному составу нужно получать непосредственно в кабинете министров,
      – сказал пресс-секретарь Путина.

      Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Санкции России против Украины Новости России
      Источник: 24 Канал
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