Росія відповіла на слова Коломойського, що санкційний список складався на Банковій

Версію українського бізнесмена про непотрапляння до списку санкцій в Кремлі не сприймають всерйоз.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

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Пєсков наголосив, що список санкцій проти політиків і бізнесменів України складався урядом.

Ідею про те, що список санкцій Росії з іменами українських бізнесменів, чиновників і політиків узгоджувався з президентом Петром Порошенко, в Кремлі сприймають з гумором.

Відповідаючи на питання про те, чому український бізнесмен Ігор Коломойський не потрапив в список, Пєсков звернув увагу журналістів на те, що указ, за ​​яким складався список, був підписаний президентом.

Коментарі щодо персонального складу треба отримувати безпосередньо в кабінеті міністрів,

– сказав прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.