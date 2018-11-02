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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Росія відповіла на слова Коломойського, що санкційний список складався на Банковій

      1639 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Версію українського бізнесмена про непотрапляння до списку санкцій в Кремлі не сприймають всерйоз.

      Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

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      Пєсков наголосив, що список санкцій проти політиків і бізнесменів України складався урядом.

      Ідею про те, що список санкцій Росії з іменами українських бізнесменів, чиновників і політиків узгоджувався з президентом Петром Порошенко, в Кремлі сприймають з гумором.

      Відповідаючи на питання про те, чому український бізнесмен Ігор Коломойський не потрапив в список, Пєсков звернув увагу журналістів на те, що указ, за ​​яким складався список, був підписаний президентом.

      Коментарі щодо персонального складу треба отримувати безпосередньо в кабінеті міністрів,
      – сказав прес-секретар Путіна.

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Санкції Росії проти України Ігор Коломойський
      Джерело: 24 Канал
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