Україна пережила клінічну смерть у 2014-му – зараз російські санкції їй не страшні

Введення Росією санкцій проти низки українських компаній – постріл собі в ногу. Кремль обрубає останні економічні важелі впливу на Україну. Натомість для України ці санкції матимуть зовсім незначні наслідки.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

Більш детально в матеріалі: Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень

За його словами, включені в санкційний список бізнес-компанії, вочевидь, мали бізнес з Росією. Санкції – покарання з боку Росії, спроба вдарити по українській економіці. Але українська економіка пережила клінічну смерть у 2014 році.

У 2014 році в Україні був подвійний шок – від війни і втрати значної частини економічного потенціалу, фінансів. В тому числі, золота і валюти, які залишилися на окупованих Росією територіях – мільярди доларів. Зараз українська економіка розвивається і піднімається за рахунок ЄС і третіх країн. Спроба РФ ще раз обмежити економічні зв’язки призводить до того, що ті, хто був готовий, хоч тушкою чи чучелом пробратися на російський ринок, змушені переорієнтовуватися,

– переконаний Олександр Леонов.

Як наголошує експерт, у критичних для російської економіки секторах Україна сама ввела санкції. Це ракетні технології, оборонна сфера, космос.

"Припускають, що саме українські підприємства оборонки, космічних технологій тощо були головною метою "руской вєсни". Не Донбас був ключовим регіоном, а Харків, Дніпро. Запоріжжя, Херсонська і Одеська області. Миколаїв – єдиний у колишньому СРСР будував авіаносці. І Росія так і не змогла в повній мірі знайти заміну цим технологіям", – зазначає Леонов.

При цьому політолог вважає, що для РФ ці санкції не критичні. Для частини українських компаній, які потрапили під санкції, Росія швидко знайде заміну. Можливо, купуючи цю ж продукцію через треті країни. Як це було з Білоруссю, через яку купували західні товари.

Росія ввела санкції проти України – подробиці у відео:

Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Під російські санкції потрапили: голова Верховної Ради Андрій Парубій, глава МВС України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній глава Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос та син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, нардеп Олег Барна, нардеп Володимир Ар'єв, нардеп Олег Березюк, екс-нардеп Ірина Фаріон, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрій Береза.

Обмежувальні заходи введені і щодо українських аграрних, хімічних і продуктових компаній. під обмеження потрапили найбільший агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", виробник соняшникової олії Kernel Holding, залізорудна група Ferrexpo (власник Полтавського, Єристівського, Беланівського гірничо-збагачувального комбінату), Харківський тракторний завод, Укрхіменерго, Покровський ГЗК, концерн "Галнафтогаз", "Криворізький залізорудний комбінат", Східний ГЗК, "Дніпроазот", "Банк Кредит Дніпро", АвтоКрАЗ та інші.

Раніше, 2 травня 2018 року, Україна оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. 27 вересня Україна ввела санкції проти російських компаній, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.