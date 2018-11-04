Что потеряет бюджет в связи с российскими санкциями: мнение экономиста

Введением санкций накануне выборов в Украине Кремль хочет продемонстрировать, что без России наша экономика не выживет. И таким образом побудить нас к развороту или реваншу развития украино-российских отношений. Но эффект будет прямо противоположный.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

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Российские санкции вводятся в контексте предстоящих президентских и парламентских выборов. Очередной этап гибридной войны. Стратегически – это полезные санкции. Четкий сигнал нашему бизнесу – аграрному и промышленному, что не стоит рассчитывать на российский рынок. И надо переориентировать свою продукцию на другие рынки. Прежде всего, азиатские, которые могут быть компенсатором российского,

– отметил Андрей Новак.

Кроме того, считает экономист, нужно еще больше использовать возможности зоны свободной торговли с ЕС, Канадой. Подписать такое соглашение с Китаем, который уже сам ее инициировал. На финишной стадии подписания ЗСТ с Израилем. Поэтому, говорит Новак, санкции сначала создадут проблемы для украинских компаний. Но через полгода-год это будет плюс, поскольку украинский бизнес освоит другие рынки, расширит географию своего экспорта. Рано или поздно, отмечает он, когда война закончится, а к власти в России придет кто-то нормальный, то можно будет восстановить и этот рынок.

"Потери для бюджета в связи с российскими санкциями против Украины сложно просчитать. Надо иметь первичную информацию от самих компаний. Кроме того, введение санкций и их выполнения могут сильно отличаться. Российская власть делает много шагов, к примеру, запрет европейских продуктов и уничтожения их тракторами – для показухи и телекартинки. И санкции против Украины – это на определенный период времени пиар для россиян. Демонстрация того, как Россия будто давит Украину. На практике санкции будут применяться избирательно, не в полном объеме, а некоторые вообще не будут реализованы", - подчеркнул Андрей Новак.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России. Среди физлиц: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго , Константин Григоришин, Виктор Пинчук, Галина и Александр Гереги, Евгений Геллер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие. Среди юридических лиц в список санкций: "АвтоКрАЗ", "Черкасский Азот", "Банк Кредит Днепр", "Валки-Ильменит", "Востгок", "Днепроазот", "Концерн "Галнафтогаз", "Мироновский хлебопродукт", "Нибулон", "Укрспирт", ХТЗ, FOZZY Group, "Кернел" и другие.

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