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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Що втратить бюджет у зв'язку з російськими санкціями: думка економіста

      300 Читать новость на русском
      Яких збитків зазнає бюджет України?
      Яких збитків зазнає бюджет України? / 24 канал

      Запровадженням санкцій напередодні виборів в Україні Кремль хоче продемонструвати, що без Росії наша економіка не виживе. І таким чином спонукати нас до розвороту чи реваншу розвитку україно-російських відносин. Але ефект буде прямо протилежний.

      Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Новак.

      Читайте також: Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень

      Російські санкції вводяться в контексті майбутніх президентських і парламентських виборів. Черговий етап гібридної війни. Стратегічно – це корисні санкції. Чіткий сигнал нашому бізнесу – аграрному і промисловому, що не варто розраховувати на російський ринок. І треба переорієнтовувати свою продукцію на інші ринки. Перш за все, азіатські, які можуть бути компенсатором російського,
      – зазначив Андрій Новак.

      Крім того, вважає економіст, треба ще більше використовувати можливості зони вільної торгівлі з ЄС, Канадою. Підписати таку угоду з Китаєм, який уже сам її ініціював. На фінішній стадії підписання ЗВТ з Ізраїлем. Тому, говорить Новак, санкції спочатку створять проблеми для українських компаній. Але через півроку-рік це буде плюс, оскільки український бізнес освоїть інші ринки, розширить географію свого експорту. Рано чи пізно, зазначає він, коли війна закінчиться, а до влади в Росії прийде хтось нормальний, то можна буде відновити і цей ринок.

      "Втрати для бюджету у зв’язку з російським санкціями проти України складно прорахувати. Треба мати первинну інформацію від самих компаній. Крім того, запровадження санкцій і їхнє виконання можуть сильно відрізнятися. Російська влада робить багато кроків, приміром, заборону європейських продуктів і знищення їх тракторами – для показухи і телекартинки. І санкції проти України – це на певний період часу піар для росіян. Демонстрація того, як Росія ніби розчавлює Україну. На практиці санкції застосовуватимуся вибірково, не в повному обсязі, а деякі взагалі не будуть реалізовані", – наголосив Андрій Новак.

      Нагадаємо, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Згідно з документом, опублікованим на сайті російського уряду, санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборону на виведення капіталу за межі Росії. Серед фізосіб: Арсен Аваков, Арсеній Яценюк, Дмитро Ярош, Олег Тягнибок, Олександр Турчинов, Юлія Тимошенко, Олексій Порошенко, Андрій Парубій, Юрій Луценко, Віктор Чумак, Андрій Коболєв, Володимир Омелян, Андрій Білецький, Олег Ляшко, Сергій Власенко, Костянтин Жеваго , Костянтин Григоришин, Віктор Пінчук, Галина та Олександр Гереги, Євген Геллер, Андрій Веревський, Геннадій Боголюбов, Сергій і Олександр Буряки, Леонід Черновецький, Олександр Ярославський та інші. Серед юридичних осіб в списку санкцій: "АвтоКрАЗ", "Черкаський Азот", "Банк Кредит Дніпро", "Валки-Ільменіт", "СхідГЗК", "Дніпроазот", "Концерн "Галнафтогаз", "Миронівський хлібопродукт", "Нібулон", "Укрспирт", ХТЗ, FOZZY Group, "Кернел" та інші.

      Читайте також: Санкції РФ проти України: які потужні компанії можуть сильно постраждати

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Санкції Росії проти України Бюджет Війна на Донбасі Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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