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      Что потеряли крымчане после аннексии Крыма: неожиданные результаты опроса

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      Журналисты "Крым.Реалии" провели опрос и узнали у жителей Крыма, что они потеряли или приобрели после аннексии полуострова Российской Федерацией.

      "Очень трудно жить. Кажется, что при Украине, может из-за того, что была гривна, я больше получала", – сказала крымчанка.

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      Многие крымчане считают, что они потеряли "дружественный народ, поэтому не могут спокойно поехать в Украину, а там и родственники, и друзья".

      "Ялта как не была нужна украинской власти, так и не нужна России", – пояснила жительница Крыма.

      Стало мало людей, которые приезжают из Украины, а уезжают из России, в основном-аферисты,
      – заявила крымчанка.

      Однако есть люди, которые поддерживают действия Российской Федерации и удовлетворены жизнью в аннексированном Крыму.

      "Город преображается. Заметно, что Россия работает над Севастополем, Крымом: появились детские площадки, дороги начали делать", – пояснила жительница Севастополя.

      Ничего не потерял, а получил страну в которой я родился – Россию,
      сказал мужчина из аннексированного Крыма.

      Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!

      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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