Что потеряли крымчане после аннексии Крыма: неожиданные результаты опроса

Журналисты "Крым.Реалии" провели опрос и узнали у жителей Крыма, что они потеряли или приобрели после аннексии полуострова Российской Федерацией.

"Очень трудно жить. Кажется, что при Украине, может из-за того, что была гривна, я больше получала", – сказала крымчанка.

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Многие крымчане считают, что они потеряли "дружественный народ, поэтому не могут спокойно поехать в Украину, а там и родственники, и друзья".

"Ялта как не была нужна украинской власти, так и не нужна России", – пояснила жительница Крыма.

Стало мало людей, которые приезжают из Украины, а уезжают из России, в основном-аферисты,

– заявила крымчанка.

Однако есть люди, которые поддерживают действия Российской Федерации и удовлетворены жизнью в аннексированном Крыму.

"Город преображается. Заметно, что Россия работает над Севастополем, Крымом: появились детские площадки, дороги начали делать", – пояснила жительница Севастополя.

Ничего не потерял, а получил страну в которой я родился – Россию,

– сказал мужчина из аннексированного Крыма.

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