Что потеряли крымчане после аннексии Крыма: неожиданные результаты опроса
Журналисты "Крым.Реалии" провели опрос и узнали у жителей Крыма, что они потеряли или приобрели после аннексии полуострова Российской Федерацией.
"Очень трудно жить. Кажется, что при Украине, может из-за того, что была гривна, я больше получала", – сказала крымчанка.
Читайте также: Россия построила забор на админгранице с оккупированным Крымом: появилась реакция МИД Украины
Многие крымчане считают, что они потеряли "дружественный народ, поэтому не могут спокойно поехать в Украину, а там и родственники, и друзья".
"Ялта как не была нужна украинской власти, так и не нужна России", – пояснила жительница Крыма.
Стало мало людей, которые приезжают из Украины, а уезжают из России, в основном-аферисты,
– заявила крымчанка.
Однако есть люди, которые поддерживают действия Российской Федерации и удовлетворены жизнью в аннексированном Крыму.
"Город преображается. Заметно, что Россия работает над Севастополем, Крымом: появились детские площадки, дороги начали делать", – пояснила жительница Севастополя.
Ничего не потерял, а получил страну в которой я родился – Россию,
– сказал мужчина из аннексированного Крыма.
Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите!