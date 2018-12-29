Що втратили кримчани після анексії Криму: неочікувані результати опитування
Журналісти "Крим.Реалії" провели опитування та дізналися у жителів Криму, що вони втратили або набули після анексії півострова Російською Федерацією.
"Дуже важко жити. Здається, що за України, може через те, що була гривня, я більше отримувала", – сказала кримчанка.
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Багато кримчан вважає, що вони втратили "дружній народ, тому не можуть спокійно поїхати в Україну, а там і родичі, і друзі".
"Ялта як не була потрібна українській владі, так і не потрібна Росії", – пояснила жителька Криму.
Стало мало людей, які приїжджають з України, а їдуть з Росії, здебільшого – аферисти,
– заявила кримчанка.
Однак є люди, які підтримують дії Російської Федерації та задоволені життям в анексованому Криму.
"Місто перетворюється. Помітно, що Росія працює над Севастополем, Кримом: з'явились дитячі майданчики, дороги почали робити", – пояснила жителька Севастополя.
Нічого не втратив, а отримав країну в якій я народився – Росію,
– сказав чоловік з анексованого Криму.
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