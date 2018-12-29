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      Що втратили кримчани після анексії Криму: неочікувані результати опитування

      2210 Читать новость на русском

      Журналісти "Крим.Реалії" провели опитування та дізналися у жителів Криму, що вони втратили або набули після анексії півострова Російською Федерацією.

      "Дуже важко жити. Здається, що за України, може через те, що була гривня, я більше отримувала", – сказала кримчанка.

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      Багато кримчан вважає, що вони втратили "дружній народ, тому не можуть спокійно поїхати в Україну, а там і родичі, і друзі". 

      "Ялта як не була потрібна українській владі, так і не потрібна Росії", – пояснила жителька Криму.

      Стало мало людей, які приїжджають з України, а їдуть з Росії, здебільшого – аферисти,
      – заявила кримчанка.

      Однак є люди, які підтримують дії Російської Федерації та задоволені життям в анексованому Криму.

      "Місто перетворюється. Помітно, що Росія працює над Севастополем, Кримом: з'явились дитячі майданчики, дороги почали робити", – пояснила жителька Севастополя. 

      Нічого не втратив, а отримав країну в якій я народився – Росію,
      – сказав чоловік з анексованого Криму. 

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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