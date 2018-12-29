Що втратили кримчани після анексії Криму: неочікувані результати опитування

Журналісти "Крим.Реалії" провели опитування та дізналися у жителів Криму, що вони втратили або набули після анексії півострова Російською Федерацією.

"Дуже важко жити. Здається, що за України, може через те, що була гривня, я більше отримувала", – сказала кримчанка.

Читайте також: Росія збудувала паркан на адмінмежі з окупованим Кримом: з'явилась реакція МЗС України

Багато кримчан вважає, що вони втратили "дружній народ, тому не можуть спокійно поїхати в Україну, а там і родичі, і друзі".

"Ялта як не була потрібна українській владі, так і не потрібна Росії", – пояснила жителька Криму.

Стало мало людей, які приїжджають з України, а їдуть з Росії, здебільшого – аферисти,

– заявила кримчанка.

Однак є люди, які підтримують дії Російської Федерації та задоволені життям в анексованому Криму.

"Місто перетворюється. Помітно, що Росія працює над Севастополем, Кримом: з'явились дитячі майданчики, дороги почали робити", – пояснила жителька Севастополя.

Нічого не втратив, а отримав країну в якій я народився – Росію,

– сказав чоловік з анексованого Криму.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!