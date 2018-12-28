Росія збудувала паркан на адмінмежі з окупованим Кримом: з'явилась реакція МЗС України

Будівництво Російською Федерацією загородження на адмінмежі окупованого Криму з Україною не змінює факт незаконної анексії півострова та його статус.

Про це повідомляє МЗС України у Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження. Як відзначив голова Держприкордонслужби України Олег Слободян, встановлене росіянами загородження не видно з материкової частини України.

Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою,

– йдеться у повідомленні.

Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою. #CrimeaIsUkraine — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 28 грудня 2018 р.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак сказав, подібними діями з боку Росія буде намагатися переконати місцеве населення, що з анексованим Кримом "вже усі питання вирішені, що там уже облаштовано кордон й жодних змін не буде".