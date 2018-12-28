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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Росія збудувала паркан на адмінмежі з окупованим Кримом: з'явилась реакція МЗС України

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      У МЗС прокоментували паркан РФ на адмінмежі з окупованим Кримом
      У МЗС прокоментували паркан РФ на адмінмежі з окупованим Кримом / Фото з відкритих джерел

      Будівництво Російською Федерацією загородження на адмінмежі окупованого Криму з Україною не змінює факт незаконної анексії півострова та його статус.

      Про це повідомляє МЗС України у Twitter.

      Читайте також: Смертність корінного населення та засилля росіян: Джемілєв розповів про плани Росії на Крим

      Раніше 24 канал повідомляв, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження. Як відзначив голова Держприкордонслужби України Олег Слободян, встановлене росіянами загородження не видно з материкової частини України.

      Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою,
      – йдеться у повідомленні.

       

      Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак сказав, подібними діями з боку Росія буде намагатися переконати місцеве населення, що з анексованим Кримом "вже усі питання вирішені, що там уже облаштовано кордон й жодних змін не буде".

      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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