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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Росія збудувала паркан далеко від адмінмежі з окупованим Кримом, – ДПСУ

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      Збудований у Криму паркан не видно з материкової частини України
      Збудований у Криму паркан не видно з материкової частини України / Ілюстративне фото

      Встановлене росіянами загородження поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом не видно з материкової частини України.

      Про це сказав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє "Укрінформ".

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      Вони встановили загородження не на адмінкордоні, а набагато далі. Я не готовий говорити, де воно проходить точно, на якій відстані, але з материкової частини України його не видно,
      – сказав Слободян.

      Він додав, що ефективність цієї споруди викликає сумніви.

      Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії повідомила про завершення зведення загородження на півночі Криму, що стартувало ще у 2015 році.

       

      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
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