Росія збудувала паркан далеко від адмінмежі з окупованим Кримом, – ДПСУ
Встановлене росіянами загородження поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом не видно з материкової частини України.
Про це сказав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє "Укрінформ".
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Вони встановили загородження не на адмінкордоні, а набагато далі. Я не готовий говорити, де воно проходить точно, на якій відстані, але з материкової частини України його не видно,
– сказав Слободян.
Він додав, що ефективність цієї споруди викликає сумніви.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії повідомила про завершення зведення загородження на півночі Криму, що стартувало ще у 2015 році.
Джерело: 24 Канал
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