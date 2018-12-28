Росія збудувала паркан далеко від адмінмежі з окупованим Кримом, – ДПСУ

Встановлене росіянами загородження поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом не видно з материкової частини України.

Про це сказав помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, повідомляє "Укрінформ".

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Вони встановили загородження не на адмінкордоні, а набагато далі. Я не готовий говорити, де воно проходить точно, на якій відстані, але з материкової частини України його не видно,

– сказав Слободян.

Він додав, що ефективність цієї споруди викликає сумніви.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії повідомила про завершення зведення загородження на півночі Криму, що стартувало ще у 2015 році.