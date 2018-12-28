Россия построила забор далеко от админграницы с оккупированным Крымом, – ГПСУ
Установленное россиянами заграждение вблизи административной границы с оккупированным Крымом не видно с материковой части Украины.
Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает "Укринформ".
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Они установили заграждения не на админгранице, а гораздо дальше. Я не готов говорить, где оно проходит точно, на каком расстоянии, но с материковой части Украины его не видно,
– сказал Слободян.
Он добавил, что эффективность этого сооружения вызывает сомнения.
Напомним, Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении возведения заграждения на севере Крыма, которое стартовало еще в 2015 году.
Источник: 24 Канал
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