Россия построила забор далеко от админграницы с оккупированным Крымом, – ГПСУ

Установленное россиянами заграждение вблизи административной границы с оккупированным Крымом не видно с материковой части Украины.

Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, сообщает "Укринформ".

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Они установили заграждения не на админгранице, а гораздо дальше. Я не готов говорить, где оно проходит точно, на каком расстоянии, но с материковой части Украины его не видно,

– сказал Слободян.

Он добавил, что эффективность этого сооружения вызывает сомнения.

Напомним, Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении возведения заграждения на севере Крыма, которое стартовало еще в 2015 году.