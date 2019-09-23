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      Что предусматривает план Зеленского по Донбассу: объяснение Пристайко

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      Пристайко объяснил, в чем заключается план Зеленского по Донбассу
      Пристайко объяснил, в чем заключается план Зеленского по Донбассу / hromadske.ua

      Так называемый план Президента Владимира Зеленского по решению ситуации на Донбассе прежде всего предусматривает взаимопонимание с украинцами, которые остались жить на временно оккупированных территориях.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Громадскому" рассказал, что сейчас этот план Зеленского не является задокументированным. Однако, его обязательно надо "начать класть на бумагу, потому что ожидания народа должны быть сформулированы четко".

      Важно: Большой договор по Донбассу: что предлагают у Зеленского и какие последствия

      Кроме того, по мнению главы МИД, этот план должен был быть сформулирован еще 5 лет назад – в начале российско-украинской войны.

      Поэтому, теперешний план Зеленского как раз заключается в том, чтобы поладить с частью украинцев, которая останется по ту сторону – на оккупированном Донбассе.

      Все шаги – обмен пленных, разведение войск для уменьшения опасности для жителей, построение моста в Станице Луганской, который является лишь маленьким кусочком на всей 400+ расстоянии километров линии соприкосновения, так же снятие определенных ограничений на перевозку товаров первой необходимости, продуктов – все это информационная работа. Это все, что мы пытаемся показать украинцам по ту сторону линии на наших временно неконтролируемых территориях, что мы их ждем дома,
      – подчеркнул Пристайко.

      По его словам, власть хочет объяснить жителям оккупированных районов, что происходит в Украине – куда мы идем и что планируем сделать.

      "И если вы хотите быть с нами, строить нашу общую одну Украину – она не идеальная, но строим вместе. Вот что хочет предложить президент Зеленский. Он понимает, что этому противостоят люди с оружием, понимает, что там российские военные. Именно поэтому используются все другие планы, в частности переговоры, саммит. Это полный набор. Плюс рост экономики, усиление собственных оборонных возможностей – это все и является частью плана Зеленского", – подытожил министр.

      Что такое "формула Зеленского"?Министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее рассказывал, что существует условная "формула Зеленского", которая должна отвечать ожиданиям украинского народа. На ее воплощение власти от пол года до года. За это время Украина попытается вызволить из плена всех украинцев и будет пытаться "ментально, посланиями и символами" дотянуться до украинского народа, который остался по ту сторону линии соприкосновения. Глава МИД подчеркнул, что президент Зеленский предлагает сделать так, чтобы люди на оккупированных территориях не должны были каждые 60 дней перерегистрироваться для получения пенсии, а могли делать это один раз в год.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вадим Пристайко Новости политики Владимир Зеленский
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