Що передбачає план Зеленського щодо Донбасу: пояснення Пристайка

Так званий план Президента Володимира Зеленського щодо вирішення ситуації на Донбасі насамперед передбачає порозуміння з українцями, які залишилися жити на тимчасово окупованих територіях.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю "Громадському" розповів, що наразі цей план Зеленського не є задокументованим. Проте, його обов'язково треба "почати класти на папір, бо очікування народу має бути сформульовано чітко".

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Окрім того, на думку глави МЗС, цей план мав бути сформульований ще 5 років тому – на початку російсько-української війни.

Тому, тепершній план Зеленського якраз полягає у тому, аби порозумітися з частиною українців, яка залишиться по той бік – на окупованому Донбасі.

Усі кроки – обмін полонених, розведення військ для зменшення небезпеки для мешканців, побудова моста у Станиці Луганській, який є лише малесеньким шматочком на всій 400+ відстані кілометрів лінії дотику, так само зняття певних обмежень на перевезення товарів першої необхідності, продуктів – усе це інформаційна робота. Це все, що ми намагаємося показати українцям по той бік лінії на наших тимчасово неконтрольованих територіях, що ми їх чекаємо вдома,

– наголосив Пристайко.

За його словами, влада хоче пояснити жителям окупованих районів, що відбувається в Україні – куди ми йдемо та що плануємо зробити.

"І якщо ви хочете бути з нами, будувати нашу спільну одну Україну – вона не ідеальна, але будуймо разом. Оце те, що хоче запропонувати президент Зеленський. Він розуміє, що цьому протистоять люди зі зброєю, розуміє, що там російській військові. Саме тому використовуються всі інші плани, зокрема переговори, саміт. Це повний набір. Плюс зростання економіки, посилення власних оборонних спроможностей – це все і є частиною плану Зеленського", – підсумував міністр.

Що таке "формула Зеленського"?Міністр закордонних справ Вадим Пристайко раніше розповідав, що існує умовна "формула Зеленського", яка має відповідати очікуванням українського народу. На її втілення влада має від пів року до року. За цей час Україна спробує визволити з полону всіх українців і намагатиметься "ментально, меседжами та символами" дотягнутися до українського народу, який залишився по той бік лінії зіткнення. Очільник МЗС підкреслив, що президент Зеленський пропонує зробити так, щоб люди на окупованих територіях не мусили кожні 60 днів перереєстровуватися для отримання пенсії, а могли робити це один раз у рік.