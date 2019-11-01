Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте

В близи Золотого Луганской продолжается процесс разведения войск и техники. Даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы, которые не замечает ОБСЕ.

Источники Цензор.нет в ОБСЕ сообщили о тактической обстановке в поселках Катериновка и поселке Золотое-4, которые частично находятся в зоне разведения войск близ Золотого.

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Карта тактической обстановки с объяснениями / Графика Цензор.нет

Итак, на карте розовым цветом выделен участок разведения войск. Это участок номер 2, в который попадает большая часть села Катериновка и небольшая часть поселка Золотое-4. Разведение касается только этой части территории, шириной примерно в 2 километра, все другие позиции остаются неизменными, сохраняется полный огневой контроль с флангов.

На участке пунктиром выделена линия расположения передовых подразделений 72-й механизированной бригады, с этой линии две зеленых стрелки в наш тыл – это обозначение отхода наших подразделений на две господствующие высоты, примерно на 400-500 метров назад. Сплошные синие линии – это линии, где ВСУ располагаются сейчас. Под нашим контролем – ключевые тактические высоты, которые позволяют ВСУ контролировать оставленные позиции. Однако военнослужащие Украины остаются в самой Катериновке, там где ушла пехота. Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники полиции, "скорая помощь" – неотлучно дежурят в поселке. В поселке работает школа, которую посетил президент. Никакие российские банды зайти в поселок не могут. В поселке сохраняется пост добровольцев Нацкорпуса, который своими глазами наблюдает обстановку. На мосту на линии разграничения стоит поставленная украинцами машина – кунг, в ней постоянно дежурит патруль СЦКК. Работает регулярно в поселке и наша разведка. У противника нет шансов, чтобы зайти на оставленные позиции ВСУ незамеченным.

Справа от Катериновки – поселок Золотое-4. Он формально вне зоны разведения и, как видно, в основном занят противником. ВСУ контролируют небольшую часть этого поселка. На этом участке регулярно продолжаются перестрелки. В интернете есть видео, как группа "К-2" из 54-й бригады ведет ответный огонь по огневым точкам россиян в заброшенных домах Золотое-4. Наемники стреляют, провоцируют, наши отвечают, но вперед не идут. Там короткие дистанции, перестрелки иногда идут на дистанции до 100 метров. Именно из этого поселка россияне нарушают перемирие, отсюда иногда стреляют и по Катериновке. Поэтому когда добровольцы сообщали об обстрелах – они говорили правду. Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, и прилеты из стрелкового оружия случаются, выстрелы слышно.

Беспокойство гражданского общества вполне обоснованно, наши военные также полностью разделяют озабоченность по поводу отхода на любое расстояние любых наших подразделений, и понимают ответственность за жизни жителей в зоне разведения, за жизни наших бойцов.

Однако командование 72-й бригады ВСУ полностью контролирует обстановку в зоне разведения войск.

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