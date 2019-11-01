15:35
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Юрий Бутусов
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Юрий Бутусов

      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте

      351
      Тактической обстановка в поселках Катериновка и поселке Золотое-4
      Тактической обстановка в поселках Катериновка и поселке Золотое-4 / Фото из открытых источников

      В близи Золотого Луганской продолжается процесс разведения войск и техники. Даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы, которые не замечает ОБСЕ.

      Источники Цензор.нет в ОБСЕ сообщили о тактической обстановке в поселках Катериновка и поселке Золотое-4, которые частично находятся в зоне разведения войск близ Золотого.

      Важно! Оккупанты обстреляли Донбасс: есть раненые

      Карта тактической обстановки с обяснениями
      Карта тактической обстановки с объяснениями / Графика Цензор.нет

      Итак, на карте розовым цветом выделен участок разведения войск. Это участок номер 2, в который попадает большая часть села Катериновка и небольшая часть поселка Золотое-4. Разведение касается только этой части территории, шириной примерно в 2 километра, все другие позиции остаются неизменными, сохраняется полный огневой контроль с флангов.

      На участке пунктиром выделена линия расположения передовых подразделений 72-й механизированной бригады, с этой линии две зеленых стрелки в наш тыл – это обозначение отхода наших подразделений на две господствующие высоты, примерно на 400-500 метров назад. Сплошные синие линии – это линии, где ВСУ располагаются сейчас. Под нашим контролем – ключевые тактические высоты, которые позволяют ВСУ контролировать оставленные позиции. Однако военнослужащие Украины остаются в самой Катериновке, там где ушла пехота. Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники полиции, "скорая помощь" – неотлучно дежурят в поселке. В поселке работает школа, которую посетил президент. Никакие российские банды зайти в поселок не могут. В поселке сохраняется пост добровольцев Нацкорпуса, который своими глазами наблюдает обстановку. На мосту на линии разграничения стоит поставленная украинцами машина – кунг, в ней постоянно дежурит патруль СЦКК. Работает регулярно в поселке и наша разведка. У противника нет шансов, чтобы зайти на оставленные позиции ВСУ незамеченным.

      Справа от Катериновки – поселок Золотое-4. Он формально вне зоны разведения и, как видно, в основном занят противником. ВСУ контролируют небольшую часть этого поселка. На этом участке регулярно продолжаются перестрелки. В интернете есть видео, как группа "К-2" из 54-й бригады ведет ответный огонь по огневым точкам россиян в заброшенных домах Золотое-4. Наемники стреляют, провоцируют, наши отвечают, но вперед не идут. Там короткие дистанции, перестрелки иногда идут на дистанции до 100 метров. Именно из этого поселка россияне нарушают перемирие, отсюда иногда стреляют и по Катериновке. Поэтому когда добровольцы сообщали об обстрелах – они говорили правду. Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, и прилеты из стрелкового оружия случаются, выстрелы слышно.

      Беспокойство гражданского общества вполне обоснованно, наши военные также полностью разделяют озабоченность по поводу отхода на любое расстояние любых наших подразделений, и понимают ответственность за жизни жителей в зоне разведения, за жизни наших бойцов.

      Однако командование 72-й бригады ВСУ полностью контролирует обстановку в зоне разведения войск.

      Читайте также: Москва не хочет мира: США раскритиковали Россию

      blog_ava
      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      2739
      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Публикации Новости политики Ситуация в Золотом
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой
      сегодня , 15:30 Хорошо забытые старые: в каких скандалах фигурируют заместители Скалецкой
      Олександра Устінова 10
      Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      сегодня , 15:00 Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого: объяснение на карте
      Юрій Бутусов 351
      IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      сегодня , 14:46 IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
      7784
      Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардепов
      сегодня , 14:30 Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардепов
      Ірина Кошанська 216
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 14:01 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук