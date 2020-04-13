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      Что Рада будет делать с 16 тысячами поправок к "антиколомойскому" законопроекту

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      В Раде нашли способ рассмотреть рекордное количество поправок к "антиколомойскому" закону в сжатые сроки / iportal.rada.gov.ua

      В Верховной Раде зарегистрировали рекордные 16 тысяч поправок к "антиколомойскому" закону. Беда в том, что Украина не получит необходимых денег от МВФ, пока не примет его. Впрочем, в парламенте уже придумали выход из ситуации.

      Рассмотрение во втором чтении хотят устроить по 119 норме регламента Рады, которая позволяет рассматривать поправки целыми пакетами. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в банковском комитете парламента.

      К слову Рекордное количество поправок к "антиколомойскому" законопроекту: что говорят авторы

      Эта норма регламента предусматривает, что в случае необходимости на обсуждение могут выставляться отдельные части, пункты, подпункты, статьи или даже предложения законопроекта. Вместе с тем правки могут голосоваться и целыми разделами.

      Поэтому комитет по вопросам банковской деятельности должен согласовать текст разделов, куда войдет определенная часть правок. Далее Рада уже будет голосовать за тексты разделов, а те правки, которые отклонил комитет, будет отклонять и парламент.

      Комитет должен составить сравнительную таблицу и пройтись по всем 16 тысячам правок. Если честно, то можно было бы и к понедельнику успеть. Если бы кто-то ставил такую ​​задачу. Пока же ориентируемся на вторую половину недели,
      – сообщил источник в банковском комитете.

      Что известно об "антиколомойском" законопроекте и его блокировке?
      Он предусматривает, в частности, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Настаивает на принятии законопроекта МВФ, от которого Украина ожидает 5,5 миллиарда долларов помощи.

      Впрочем, в парламенте его после одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой "группы Коломойского". Среди них есть Антон Поляков, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Дубинский.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МВФ Банки Верховная Рада Законодательство Новости Украины Новости политики
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