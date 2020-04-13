Що Рада робитиме з 16 тисячами правок до "антиколомойського" законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували рекордні 16 тисяч правок до "антиколомойського" закону. Біда в тому, що Україна не отримає необхідних грошей від МВФ, поки не ухвалить його. Втім у парламенті вже придумали вихід з ситуації.

Розгляд у другому читанні хочуть влаштувати за 119 нормою регламенту Ради, яка дозволяє розглядати правки цілими пакетами. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у банківському комітеті парламенту.

До слова Рекордна кількість правок до "антиколомойського" законопроєкту: що кажуть автори

Ця норма регламенту передбачає, що у разі необхідності на обговорення можуть виставлятися окремі частини, пункти, підпункти, статті чи навіть речення законопроєкту. Разом з тим правки можуть голосуватися і цілими розділами.

Відтак комітет з питань банківської діяльності має узгодити текст розділів, куди увійде певна частина правок. Далі Рада вже голосуватиме за тексти розділів, а ті правки, які відхилив комітет, відхилятиме й парламент.

Комітет має скласти порівняльну таблицю і пройтись по всіх 16 тисячах правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таку задачу. Поки ж орієнтуємось на другу половину тижня,

– повідомило джерело у банківському комітеті.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт і його блокування?Він передбачає, зокрема, що націоналізовані банки не можуть бути повернуті попереднім власникам за рішеннями судів. Наполягає на схваленні законопроєкту МВФ, від якого Україна очікує 5,5 мільярда доларів допомоги.



Втім у парламенті його після схвалення у першому читанні почали блокувати депутати з так званої групи Коломойського. Серед них є Антон Поляков, Ольга Василевська-Смаглюк і Олександр Дубінський.