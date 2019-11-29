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      Что разрешено и что запрещено везти через линию разграничения на Донбассе – инфографика

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      Новые правила при пересечении линии разграничения на Донбассе / ukrinform.ua

      Правительство опубликовало справку о том, что разрешено и что запрещено брать с собой при пересечении линии разграничения на Донбассе.

      Об этом идет речь в справке Кабмина.

      К теме: Кабмин упростил пересечение линии разграничения с оккупированными территориями для подростков

      Разрешено провозить товары на сумму не более 10 тысяч гривен и/или весом до 75 килограммов на человека, до 50 тысяч гривен наличными.


      Инфографика Кабинета министров Украины

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      Отметим, что ранее Кабинет Министров Украины принял решение, что позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

      Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.

      Какие конкретно шаги предполагает решение правительства:

      – упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

      – упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами;

      – внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, которое подтверждает указанные факты и является обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

      Кроме того, такое определение как "ручная кладь" исключено. По мнению чиновников, это нивелирует коррупционные риски и уменьшит очереди.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Реинтеграция Донбасса Кабинет Министров Украины Оккупированные территории
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