Кабмин упростил пересечение линии разграничения с оккупированными территориями для подростков

Во Всемирный день ребенка Кабинет Министров Украины принял решение, что позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Какие конкретно шаги предусматривает решение правительства:

– упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

– упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами;

– внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющего указанные факты и являющимся обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

Кроме того, такое определение как "ручная кладь" исключено. По мнению чиновников, это нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь украинцев, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала