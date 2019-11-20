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      Кабмин упростил пересечение линии разграничения с оккупированными территориями для подростков

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      Подростки будут пересекать линию разграничения / cxid.info

      Во Всемирный день ребенка Кабинет Министров Украины принял решение, что позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

      Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года. Об этом говорится на сайте Кабмина.

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      Какие конкретно шаги предусматривает решение правительства:

      – упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

      – упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами;

      – внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющего указанные факты и являющимся обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

      Кроме того, такое определение как "ручная кладь" исключено. По мнению чиновников, это нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь украинцев, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.

      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Дети и несовершеннолетние Кабинет Министров Украины Реинтеграция Донбасса
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