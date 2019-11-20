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      Уряд спростив перетин лінії розмежування з окупованими територіями для підлітків: що зміниться

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      Підлітки перетинамуть лінію розмежування / cxid.info

      У Всесвітній день дитини Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволить спростити перетин лінії розмежування для підлітків, які змушені проживати на окупованій території Донецької та Луганської областей.

      Нові правила почнуть діяти наприкінці листопада 2019 року. Про це мовиться на сайті Кабміну.

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      Які конкретно кроки передбачає рішення уряду:

      – спрощення процедури перетину лінії розмежування особами, які не досягли 16-річного віку, на підставі свідоцтва про народження;

      – спрощення процедури переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами;

      – внесення змін до довідки про подання документів для подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення громадянина України, що засвідчує зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час переміщення осіб через лінію розмежування.

      Крім того, таке визначення як "ручна поклажа" виключено. На думку урядовців, це знівелює корупційні ризики, зменшить черги та загалом спростить життя українців, що змушені жити на тимчасово окупованій території.


      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Реінтеграція Донбасу Кабінет Міністрів України Діти і неповнолітні
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