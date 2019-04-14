Что разрушало шансы на победу: интересные факты об украинских и мировых дебатах

Очень часто дебаты влияют на результаты выборов. В частности, в мировой практике известны случаи, когда костюм, который плохо сидит, постоянный взгляд на часы или неудачное слово разрушали шансы на победы. Самые интересные факты и курьезы на дебатах собрали для вас журналисты 24 канала.

Уже полвека кандидаты в президенты добросовестно готовятся к дебатам. А вот в Украине от них убегают уже не впервые.

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Первые в мире дебаты

Они состоялись в 1960 году. Те скромные для современного зрителя дебаты с черно-белым изображением вспоминают до сих пор. Дискуссия между двумя кандидатами в президенты была первой в истории. И приковала внимание 70 миллионов американцев.

С одной стороны вице-президент – Ричард Никсон. Опытный политик отказался от грима, откровенно нервничал и потел под софитами. Он перед тем травмировал колено и ему было трудно стоять. С другой стороны – молодой красавчик сенатор Джон Кеннеди. Он излучал спокойствие и уверенность. Именно его поддержали 80% зрителей. В результате харизматичный политик и победил выборы.



Джон Кеннеди и Ричард Никсон

Наученный горьким опытом, Никсон отказался от дебатов через восемь лет во время следующей президентской кампании. Такое телевизионное молчание принесло ему победу на выборах.

А уже в 1992 году Буш-старший против Билла Клинтона. В студию дебатов впервые пригласили зрителей. От этого Джордж Буш чувствовал себя некомфортно и даже проявлял агрессию. К тому же, постоянно смотрел на часы – электорат это воспринял как неуважение. Разительно отличался в поведении Клинтон. Уверенно ходил по студии и улыбался, поэтому и одержал победу.

Первые дебаты в Украине

Первые дебаты в Украине прошли в 1994 году. Тогда результат казался очевидным. Президент Кравчук был искусным оратором, а вот Кучма не отличался красноречием. Неожиданно зрителям поведение первого президента показалось пренебрежительным.



Леонид Кучма и Леонид Кравчук

Зато экс-премьер-министр Кучма произвел впечатление человека "из народа". За него и проголосовало большинство.

Дебаты между Ющенко – Януковичем и Тимошенко – Януковичем

В 2004 году состоялись дебаты двух Викторов – Ющенко и Януковича. Хотя они и были зрелищными и их разбирали на цитаты, но по оценкам экспертов, на результаты выборов дискуссия не повлияла.

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Януковичу так не понравилось дебатировать, что во время следующих выборов побоялся прийти в студию к своему конкуренту. Тогда все эфирное время досталось Юлии Тимошенко. Однако сладкие обещания вместо дискуссии кандидата в президенты сыграли против нее. Народ поддержал Виктора Януковича.

Эмоциональные дебаты от Трампа

От последних дебатов в США ждали яркого шоу. Ведь известный своими выходками Трамп терял в ходе дискуссии мнение и сыпал эмоциями. Однако Хиллари Клинтон была сдержанной и убедительной.



Дебаты Трампа и Клинтон

Вместе с тем эксперты говорят, что таким образом Трамп обращался именно к своей аудитории. И она его услышала, о чем говорит его победа.

В Украине же нет традиции дебатов. И от того, что у политиков такая дебатофобия, страдает население.

На дебаты будет ориентироваться большое количество населения, ведь в Украине много людей еще не определились. Поэтому дебаты для них могут быть весомым аргументом, за кого и как голосовать,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Но со зрелищными дебатами или с не менее зрелищным бегством от них, нам следует помнить, что результаты 21 апреля зависят от нас. И от нашей способности выключать эмоции и включать критическое мышление.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский", но выдвинул ряд условий. Петр Порошенко согласился. С каждым днем ​​ситуация набирает обороты. Возможны ли дебаты на стадионе, кого еще впутали в эту ситуацию и при чем здесь анализы на содержание наркотиков – читайте в материале 24 канала.