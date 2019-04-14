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      Что разрушало шансы на победу: интересные факты об украинских и мировых дебатах

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      Очень часто дебаты влияют на результаты выборов. В частности, в мировой практике известны случаи, когда костюм, который плохо сидит, постоянный взгляд на часы или неудачное слово разрушали шансы на победы. Самые интересные факты и курьезы на дебатах собрали для вас журналисты 24 канала.

      Уже полвека кандидаты в президенты добросовестно готовятся к дебатам. А вот в Украине от них убегают уже не впервые.

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      Первые в мире дебаты

      Они состоялись в 1960 году. Те скромные для современного зрителя дебаты с черно-белым изображением вспоминают до сих пор. Дискуссия между двумя кандидатами в президенты была первой в истории. И приковала внимание 70 миллионов американцев.

      С одной стороны вице-президент – Ричард Никсон. Опытный политик отказался от грима, откровенно нервничал и потел под софитами. Он перед тем травмировал колено и ему было трудно стоять. С другой стороны – молодой красавчик сенатор Джон Кеннеди. Он излучал спокойствие и уверенность. Именно его поддержали 80% зрителей. В результате харизматичный политик и победил выборы.

      Джон Кеннеді та Річард Ніксон
      Джон Кеннеди и Ричард Никсон

      Наученный горьким опытом, Никсон отказался от дебатов через восемь лет во время следующей президентской кампании. Такое телевизионное молчание принесло ему победу на выборах.

      А уже в 1992 году Буш-старший против Билла Клинтона. В студию дебатов впервые пригласили зрителей. От этого Джордж Буш чувствовал себя некомфортно и даже проявлял агрессию. К тому же, постоянно смотрел на часы – электорат это воспринял как неуважение. Разительно отличался в поведении Клинтон. Уверенно ходил по студии и улыбался, поэтому и одержал победу.

      Первые дебаты в Украине

      Первые дебаты в Украине прошли в 1994 году. Тогда результат казался очевидным. Президент Кравчук был искусным оратором, а вот Кучма не отличался красноречием. Неожиданно зрителям поведение первого президента показалось пренебрежительным.

      Кучма Кравчук
      Леонид Кучма и Леонид Кравчук

      Зато экс-премьер-министр Кучма произвел впечатление человека "из народа". За него и проголосовало большинство.

      Дебаты между Ющенко – Януковичем и Тимошенко – Януковичем

      В 2004 году состоялись дебаты двух Викторов – Ющенко и Януковича. Хотя они и были зрелищными и их разбирали на цитаты, но по оценкам экспертов, на результаты выборов дискуссия не повлияла.

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      Януковичу так не понравилось дебатировать, что во время следующих выборов побоялся прийти в студию к своему конкуренту. Тогда все эфирное время досталось Юлии Тимошенко. Однако сладкие обещания вместо дискуссии кандидата в президенты сыграли против нее. Народ поддержал Виктора Януковича.

      Эмоциональные дебаты от Трампа

      От последних дебатов в США ждали яркого шоу. Ведь известный своими выходками Трамп терял в ходе дискуссии мнение и сыпал эмоциями. Однако Хиллари Клинтон была сдержанной и убедительной.

      трамп клінтон
      Дебаты Трампа и Клинтон

      Вместе с тем эксперты говорят, что таким образом Трамп обращался именно к своей аудитории. И она его услышала, о чем говорит его победа.

      В Украине же нет традиции дебатов. И от того, что у политиков такая дебатофобия, страдает население.

      На дебаты будет ориентироваться большое количество населения, ведь в Украине много людей еще не определились. Поэтому дебаты для них могут быть весомым аргументом, за кого и как голосовать,
      – сказал политолог Николай Давидюк.

      Но со зрелищными дебатами или с не менее зрелищным бегством от них, нам следует помнить, что результаты 21 апреля зависят от нас. И от нашей способности выключать эмоции и включать критическое мышление.

      Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский", но выдвинул ряд условий. Петр Порошенко согласился. С каждым днем ​​ситуация набирает обороты. Возможны ли дебаты на стадионе, кого еще впутали в эту ситуацию и при чем здесь анализы на содержание наркотиков – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Новости США Леонид Кравчук Леонид Кучма Юлия Тимошенко - новости Виктор Ющенко Виктор Янукович Хиллари Клинтон Дебаты 2014
      Источник: 24 канал
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