Що руйнувало шанси на перемогу: найцікавіші факти про українські та світові дебати

Дуже часто дебати впливають на результати виборів. Зокрема, у світовій практиці відомі випадки, коли костюм, який погано сидить, постійний погляд на годинник або невдале слово руйнували шанси на перемоги. Найцікавіші факти та курйози на дебатах зібрали для вас журналісти 24 каналу.

Уже півстоліття кандидати в президенти сумлінно готуються до дебатів. А от в Україні від них тікають уже не вперше.

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Найперші у світі дебати

Вони відбулися 1960 року. Ті скромні для сучасного глядача дебати з чорно-білим зображенням згадують і досі. Дискусія між двома кандидатами в президенти була першою в історії. І прикувала увагу 70 мільйонів американців.

З одного боку віце-президент – Річард Ніксон. Досвідчений політик відмовився від гриму, відверто нервував та пітнів під софітами. Він перед тим травмував коліно і йому було важко стояти. З іншого боку – молодий красунчик сенатор Джон Кеннеді. Він випромінював спокій та впевненість. Саме його підтримали 80% глядачів. В результаті харизматичний політик і переміг вибори.



Джон Кеннеді та Річард Ніксон

Навчений гірким досвідом, Ніксон відмовився від дебатів через вісім років під час наступної президентської кампанії. Таке телевізійне мовчання принесло йому перемогу на виборах.

А вже у 1992 році Буш-старший проти Біла Клінтона. До студії дебатів вперше запросили глядачів. Від цього Джордж Буш почувався некомфортно і навіть проявляв агресію. До того ж, постійно дивився на годинник – електорат це сприйняв як неповагу. Разюче відрізнявся в поведінці Клінтон. Впевнено ходив по студії і посміхався, тому й здобув перемогу.

Перші дебати в Україні

А перші дебати в Україні пройшли у 1994 році. Тоді результат здавався очевидним. Президент Кравчук був вправним оратором, а от Кучма не відрізнявся красномовністю. Несподівано глядачам поведінка першого президента здалася зверхньою.



Леонід Кучма та Леонід Кравчук

Натомість екс-прем'єр-міністр Кучма справив враження людини "з народу". За нього і проголосувала більшість.

Дебати між Ющенком – Януковичем та Тимошенко – Януковичем

У 2004 році відбулися дебати двох Вікторів – Ющенка та Януковича. Хоч вони і були видовищними і їх розбирали на цитати, але за оцінками експертів, на результати виборів дискусія не вплинула.

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Януковичу так не сподобалося дебатувати, що під час наступних виборів побоявся прийти в студію до свого конкурента. Тоді весь ефірний час дістався Юлії Тимошенко. Проте солодкі обіцянки замість дискусії кандидата в президенти зіграли проти неї. Народ підтримав Віктора Януковича.

Емоційні дебати від Трампа

Від останніх дебатів у США чекали яскравого шоу. Адже відомий своїми витівками Трамп втрачав під час дискусії думку і сипав емоціями. Проте Хіларі Клінтон була стриманою і переконливою.



Дебати Трампа і Клінтон

Натомість експерти кажуть, що в такий спосіб Трамп звертався саме до своєї аудиторії. І вона його почула, про що каже його перемога.

В Україні ж немає традиції дебатів. І від того, що в політиків така дебатофобія, страждає населення.

На дебати буде орієнтуватися велика кількість населення, адже в Україні багато людей ще не визначилися. А тому дебати для них можуть бути найвагомішим аргументом, за кого і як голосувати,

– сказав політолог Микола Давидюк.

Але з видовищними дебатами чи з не менш видовищною втечею від них, нам варто пам'ятати, що результати 21 квітня залежать від нас. І від нашої здатності вимикати емоції і вмикати критичне мислення.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на НСК "Олімпійський", але висунув низку умов. Петро Порошенко погодився. З кожним днем ситуація набирає обертів. Чи можливі дебати на стадіоні, кого ще вплутали у цю ситуацію і до чого тут аналізи на вміст наркотиків – читайте у матеріалі 24 каналу.