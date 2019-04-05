Хто бігав, а хто дебатував: як проходили теледебати всіх президентів України

Своєї епопеї досягла історія дебатів між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Вся країна спостерігає за передвиборчим пінг-понгом відеороликів. Про те, як попередні президенти незалежної України змагалися у теледебатах за голоси виборців, як після цього змінилися їх рейтинги та хто врешті перемагав – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що закон каже про дебати

У Конституції України зазначається, що теледебати між кандидатами у президенти проводяться у разі призначення ЦВК повторного голосування, тобто оголошення другого туру.

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Обов'язкові умови теледебатів:

теледебати можуть здійснюватися лише коштом держбюджету України;

вони проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування;

тривалість дебатів – мінімум 60 хвилин;

проводити теледебати має право незалежний національний мовник – Національна суспільна телерадіокомпанія України;

транслювати дебати можуть всі телеканали.

Варто зазначити, що закон "Про вибори президента України" не зобов'язує кандидатів брати участь в теледебатах, адже ніяких покарань за неучасть у процесі не передбачено. У разі, якщо один з кандидатів не приходить на ефір, то другий, відповідно до чинного закону, може скористатися усім відведеним часом для агітації.

Натомість глава Комітету виборців України Олексій Кошель в інтерв'ю ZIK заявив, що неучасть у дебатах Порошенка та Зеленського буде порушенням виборчого законодавства.

Теледебати Леоніда Кравчука та Леоніда Кучми

У перших теледебатах в українській історії брали участь тодішній президент Леонід Кравчук та екс-прем'єр Леонід Кучма у 1994 році. І хоча Кравчука усіляко намагалися відмовити від них, все ж таки Леонід Макарович погодився.

Експерти вважають, що дебати пішли не на користь Кравчуку. І хоча він тримався достатньо впевнено, люди сприйняли це за зверхність та віддали голоси за "людину з народу" Леоніда Кучму. Можна сказати, що саме дебати допомогли Кучмі отримати президентське крісло.



Леонід Кучма та Леонід Кравчук

Леонід Данилович вперше на цих дебатах наважився говорити українською. Мова у нього була дуже кострубата, та і сам він був ще непідготовлений інтелектуально і духовно до тих дебатів. Проте, коли я наступного дня побачив інформацію про те, як Кучму сприйняв народ, я був шокований,

– згадав в інтерв'ю Леонід Кравчук.

Зрештою люди підтримали Кучму і він переміг.

Теледебати Петра Симоненка та Леоніда Кучми

А ось ці дебати так і не відбулися. Все тому, що перед другим туром голосування тоді ще чинний президент Леонід Кучма відмовився від них. Існує припущення, що теледебати зіпсували б його рейтинги, тому він вирішив не ризикувати. І народ таки обрав його на другий строк.

Теледебати Віктора Ющенка та Віктора Януковича

Дебати 2004 року стали найвідомішими та породили відомі кожному фрази: "Ці руки нічого не крали" та "Віктор Андреєвіч, будьте мужчиной!". Варто зазначити, що ті теледебати особливого впливу на вибори не мали, а обидва Віктори залишилися зі своїми виборцями.

Дивіться відео: теледебати Ющенка та Януковича

Теледебати Віктора Януковича та Юлії Тимошенко

"Вічно легітимний" Янукович у 2010 році теж вирішив вберегти свої рейтинги та просто не прийшов на дебати. Але це зовсім не завадило лідерці партії "Батьківщини" дебатувати наодинці півтори години.



Дебати Тимошенко 2010 рік

До слова, тоді суспільство висловлювало своє занепокоєння відмовою Януковича. За результатами соціологічних опитувань, понад половина українців (55,5%) вважали, що дебати між Януковичем і Тимошенко перед другим туром потрібні. Майже чверть опитаних (23,8%) тоді сказали, що теледебати можуть вплинути на їхній остаточний вибір.

Теледебати Юлії Тимошенко та Петра Порошенко

У 2014 році українці також не змогли побачити та почути політичну полеміку між лідерами президентських перегонів. Чинний гарант тоді пояснив, що не братиме участь, бо вважає теледебати організовані Тимошенко "комерційним та проплаченим шоу". Крім того, Тимошенко наполягала на дебатах перед першим туром, тоді як законодавство передбачає їх перед повторним голосуванням.

Я не хочу зараз влаштовувати собачі бої в умовах, коли Україна на війні. Але коли країна воює, політикам не варто влаштовувати собачі бої. Політикам треба триматися разом,

– заявив Петро Порошенко.



Тимошенко та Порошенко

Натомість Юлія Володимирівна у своїй заяві пояснила, що дискусія була би найбільш чесним способом пояснити виборцям, чим відрізняються два лідери президентських перегонів і чому варто чи не варто голосувати за одного з них.

Якщо кандидат у президенти такий боягуз, що боїться прямої дискусії з опонентом, то як він діятиме на посаді президента, як відстоюватиме інтереси країни?

— зазначила Тимошенко в заяві.

Зрештою Петро Порошенко таки переміг на виборах, отримавши 54% голосів виборців у першому турі.

Теледебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка

Після того, як екзит-поли показали, що до другого туру виборів проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі у його штабі заявили – дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський", а також наполягав на здачі аналізів (зокрема, на наявність в організмі алкоголю та наркотиків). І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00.



Наразі Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення дебатів між Порошенком та Зеленським. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів саме ці два кандидати офіційно пройшли до другого туру. А дебати відбудуться у п'ятницю перед голосуванням – 19 квітня.

Все, що відомо про дебати між Зеленським та Порошенком – читайте у матеріалі 24 каналу.