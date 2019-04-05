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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Кто бегал, а кто дебатировал: как проходили теледебаты всех президентов Украины

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      Дебаты всех президентов Украины - как раньше проходили дебаты
      Президентские дебаты / 24 канал

      Своей эпопеи достигла история дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Вся страна наблюдает за предвыборным пинг-понгом видеороликов. О том, как предыдущие президенты независимой Украины соревновались в теледебатах за голоса избирателей, как после этого изменились их рейтинги и кто в итоге побеждал – читайте в материале 24 канала.

      Что закон говорит о дебатах

      В Конституции Украины отмечается, что теледебаты между кандидатами в президенты проводятся в случае назначения ЦИК повторного голосования, то есть объявления второго тура.

      Читайте также: Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре

      Обязательные условия теледебатов:

      • теледебаты могут осуществляться только за счет госбюджета Украины;
      • они проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования;
      • продолжительность дебатов – минимум 60 минут
      • проводить теледебаты вправе независимый национальный вещатель – Национальная общественная телерадиокомпания Украины;
      • транслировать дебаты могут все телеканалы.

      Стоит отметить, что закон "О выборах президента Украины" не обязывает кандидатов участвовать в теледебатах, ведь никаких наказаний за неучастие в процессе не предусмотрено. В случае, если один из кандидатов не приходит на эфир, то второй, согласно действующему закону, может воспользоваться всем отведенным временем для агитации.

      В то же время глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в интервью ZIK заявил, что неучастие в дебатах Порошенко и Зеленского будет нарушением избирательного законодательства.

       

      Теледебаты Леонида Кравчука и Леонида Кучмы

      В первых теледебатах в украинской истории принимали участие тогдашний президент Леонид Кравчук и экс-премьер Леонид Кучма в 1994 году. И хотя Кравчука всячески пытались отговорить от них, все же Леонид Макарович согласился.

      Эксперты считают, что дебаты пошли не на пользу Кравчуку. И хотя он держался достаточно уверенно, люди восприняли это за высокомерие и отдали голоса за "человека из народа" Леонида Кучму. Можно сказать, что именно дебаты помогли Кучме получить президентское кресло.

      Кучма Кравчук
      Леонид Кучма и Леонид Кравчук

      Леонид Данилович впервые на этих дебатах решился говорить на украинском. Язык у него был очень корявый, да и сам он был еще неподготовленный интеллектуально и духовно к тем дебатам. Однако, когда я на следующий день увидел информацию о том, как Кучму воспринял народ, я был шокирован,
      – вспомнил в интервью Леонид Кравчук.

      В конце концов люди поддержали Кучму и он победил.

      Теледебаты Петра Симоненко и Леонида Кучмы

      А вот эти дебаты так и не состоялись. Все потому, что перед вторым туром голосования тогда еще действующий президент Леонид Кучма отказался от них. Существует предположение, что теледебаты испортили бы его рейтинги, поэтому он решил не рисковать. И народ таки выбрал его на второй срок.

      Теледебаты Виктора Ющенко и Виктора Януковича

      Дебаты 2004 года стали самыми известными и породили известные каждому фразы: "Эти руки ничего не крали" и "Виктор Андреевич, будьте мужчиной!". Стоит отметить, что те теледебаты особого влияния на выборы не имели, а оба Виктора остались со своими избирателями.

      Смотрите видео: теледебаты Ющенко и Януковича

      Теледебаты Виктора Януковича и Юлии Тимошенко

      "Вечно легитимный" Янукович в 2010 году тоже решил уберечь свои рейтинги и просто не пришел на дебаты. Но это вовсе не помешало лидеру партии "Батькивщина" дебатировать наедине полтора часа.

      Дебати Тимошенко 2010 рік
      Дебаты Тимошенко 2010 год

      К слову, тогда общество выражало свою обеспокоенность отказом Януковича. По результатам социологических опросов, более половины украинцев (55,5%) считали, что дебаты между Януковичем и Тимошенко перед вторым туром нужны. Почти четверть опрошенных (23,8%) тогда сказали, что теледебаты могут повлиять на их окончательный выбор.

      Теледебаты Юлии Тимошенко и Петра Порошенко

      В 2014 году украинцы также не смогли увидеть и услышать политическую полемику между лидерами президентской гонки. Действующий гарант тогда объяснил, что не будет участвовать, потому что считает теледебаты организованные Тимошенко "коммерческим и проплаченным шоу". Кроме того, Тимошенко настаивала на дебатах перед первым туром, тогда как законодательство предусматривает их перед повторным голосованием.

      Я не хочу сейчас устраивать собачьи бои в условиях, когда Украина на войне. Но когда страна воюет, политикам не стоит устраивать собачьи бои. Политикам надо держаться вместе,
      – заявил Петр Порошенко.

      Тимошенко та Порошенко
      Тимошенко и Порошенко

      В то же время Юлия Владимировна в своем заявлении объяснила, что дискуссия была бы наиболее честным способом объяснить избирателям, чем отличаются два лидера президентской гонки и почему стоит или не стоит голосовать за одного из них.

      Если кандидат в президенты такой трус, боящийся прямой дискуссии с оппонентом, то как он будет действовать на посту президента, как будет отстаивать интересы страны?
      – отметила Тимошенко в заявлении.

      В конце концов Петр Порошенко таки победил на выборах, получив 54% голосов избирателей в первом туре.

      Теледебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

      После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре в его штабе заявили – дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский", а также настаивал на сдаче анализов (в частности, на наличие в организме алкоголя и наркотиков). И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".

      Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.

      Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению дебатов между Порошенко и Зеленским. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов именно эти два кандидата официально прошли во второй тур. А дебаты состоятся в пятницу перед голосованием – 19 апреля.

      Все, что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: ЦИК Новости Украины Новости политики Публикации Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Статьи Дебаты Зеленского с Порошенком Юлия Тимошенко - новости Дебаты 2014 Законодательство Виктор Янукович Виктор Ющенко Леонид Кравчук Леонид Кучма
      Источник: 24 канал
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