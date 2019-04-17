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      Что скажут Зеленский и Порошенко на дебатах: мнение эксперта

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      Зеленский и Порошенко проведут дебаты 19 апреля
      Зеленский и Порошенко проведут дебаты 19 апреля / Фото из открытых источников

      Дебаты между Зеленским и Порошенко не влияют на результаты выборов. Симпатии украинцев стабилизировались. Сомнительно, что прозвучат содержательные ответы от обоих кандидатов.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

      Фактически три четверти украинских граждан желают смены власти. Поэтому 21 апреля будет голосование не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Большинство украинцев не устраивает и Порошенко персонально, и стиль правления, который он символизирует,
      – отмечает Олесь Доний.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Каковы результаты последних соцопросов?
      Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, проведенного с 9 по 14 апреля. За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень. Социологи опросили 2004 респондентов. Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.

      По его словам, во время дебатов украинцы скорее увидят позиционирование Зеленского и Порошенко. Их манеру поведения, эмоциональное воздействие. Но содержательных вещей не будет. Как отмечает Доний, на дебатах не реально пройтись даже по пунктам программы. Согласно закону о дебатах, они должны длиться не менее шестидесяти минут. Если это время разделить на двоих кандидатов – по тридцать минут на каждого. Еще время на вопрос ведущего.

      За время, отведенное на дебаты кандидатов в президенты, нереально раскрыть свои программы. В медленном темпе их можно чуть успеть прочитать. Зеленский и Порошенко могут выразить один-два тезиса. Но это будет больше в стиле лозунгов. Поэтому стоит это воспринимать исключительно как шоу,
      – убежден Олесь Доний.

      К тому же, добавляет эксперт, с Порошенко не о чем дискутировать с точки зрения того, что он не отвечает за свои слова.

      Что известно о дебатах Зеленского и Порошенко?
      16 апреля команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" относительно проведения дебатов. Встреча Зеленского и Порошенко состоится 19 апреля в 19:00. Каждый желающий на специальном сайте может зарезервировать себе место в фан-зоне "Олимпийского". В то же время Общественное анонсировало проведение дебатов у себя в студии на 20:00. Успеют ли кандидаты на дебаты в два разных места – под вопросом.

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      Рейтинг кандидатов в президенты во втором туре: опрос КМИС

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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