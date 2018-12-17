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      Что скрывает Кремль за громкими заявлениями о якобы украинском наступлении

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      На фоне исторических событий в украинской церковной жизни Россия распространяет новые фейки относительно Украины. Руководитель российского внешне-политического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что официальный Киев якобы готовит военную провокацию на административной границе с аннексированным Крымом".

      Он также добавил, что в случае этой мнимой "провокации" – Россия готова дать Украине такой ответ, что "мало не покажется".

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      На последнюю декаду декабря, Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ – мало не покажется, я вас уверяю,
      – сказал Лавров.

      Вот так, с угрозами Министр иностранных дел России озвучивает очередной фейк, мол Украина готовит наступление на Россию. Официальный Киев, не замедлил с ответом. Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию из Брюсселя, куда поехал отчитываться о реформах и борьбе с коррупцией.

      Украина никогда не создавала никаких прецедентов относительно провокаций – подчеркнул Гройсман. А заявления Лаврова – очередная попытка Москвы оправдать свою неприкрытую агрессию.

      Сергій Лавров
      Сергей Лавров

      О якобы подготовке наступления Россия говорит уже почти месяц. В прошлый четверг представитель дипведомства РФ Мария Захарова заявляла, что Украина готовит вооруженную провокацию на Донбассе для наступления на Мариупольском направлении с выходом к границе с Россией. А в начале декабря, Захарова обвинила Украину в подготовке провокации возле линии разграничения на Донбассе – с применением химического оружия.

      Обращать серьезное внимание на аргументы шайки этих сумасшедших преступников не стоит, но надо иметь в виду, что эти слова всегда прикрывают какие-то новые преступления Кремля. Поэтому, конечно, это важный сигнал для того, чтобы нам быть бдительными и действительно быть готовыми к противодействию,
      – ответил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

      И действительно, прикрываясь заявлением о якобы украинской провокации, Россия сама похоже готовится к наступлению. На передовые позиции вблизи Мариуполя, РФ отправила снайперское подразделение, укомплектованное исключительно представителями чеченской национальности.

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      Кроме того, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле линии разграничения на Донбассе – более 100-а единиц запрещенной тяжелой техники оккупантов. Районы возможного развертывания боевых действий оккупанты заминируют, используя запрещенные международным правом мины. Стало больше военной техники и вблизи украинско-российской границы. Около сотни самолетов передислоцировали в оккупированный Крым и вскоре планируют перебросить еще 10 истребителей.

      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Война на Донбассе Сергей Лавров Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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