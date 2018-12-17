Что скрывает Кремль за громкими заявлениями о якобы украинском наступлении

На фоне исторических событий в украинской церковной жизни Россия распространяет новые фейки относительно Украины. Руководитель российского внешне-политического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что официальный Киев якобы готовит военную провокацию на административной границе с аннексированным Крымом".

Он также добавил, что в случае этой мнимой "провокации" – Россия готова дать Украине такой ответ, что "мало не покажется".

Читайте также: "Бред седого мерина", - Турчинов о "пассаже" Лаврова в отношении Украины

На последнюю декаду декабря, Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ – мало не покажется, я вас уверяю,

– сказал Лавров.

Вот так, с угрозами Министр иностранных дел России озвучивает очередной фейк, мол Украина готовит наступление на Россию. Официальный Киев, не замедлил с ответом. Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию из Брюсселя, куда поехал отчитываться о реформах и борьбе с коррупцией.

Украина никогда не создавала никаких прецедентов относительно провокаций – подчеркнул Гройсман. А заявления Лаврова – очередная попытка Москвы оправдать свою неприкрытую агрессию.



Сергей Лавров

О якобы подготовке наступления Россия говорит уже почти месяц. В прошлый четверг представитель дипведомства РФ Мария Захарова заявляла, что Украина готовит вооруженную провокацию на Донбассе для наступления на Мариупольском направлении с выходом к границе с Россией. А в начале декабря, Захарова обвинила Украину в подготовке провокации возле линии разграничения на Донбассе – с применением химического оружия.

Обращать серьезное внимание на аргументы шайки этих сумасшедших преступников не стоит, но надо иметь в виду, что эти слова всегда прикрывают какие-то новые преступления Кремля. Поэтому, конечно, это важный сигнал для того, чтобы нам быть бдительными и действительно быть готовыми к противодействию,

– ответил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

И действительно, прикрываясь заявлением о якобы украинской провокации, Россия сама похоже готовится к наступлению. На передовые позиции вблизи Мариуполя, РФ отправила снайперское подразделение, укомплектованное исключительно представителями чеченской национальности.

Читайте также: "Он сам это придумал, сам озвучил", — Гройсман прокомментировал заявление Лаврова относительно провокаций

Кроме того, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал возле линии разграничения на Донбассе – более 100-а единиц запрещенной тяжелой техники оккупантов. Районы возможного развертывания боевых действий оккупанты заминируют, используя запрещенные международным правом мины. Стало больше военной техники и вблизи украинско-российской границы. Около сотни самолетов передислоцировали в оккупированный Крым и вскоре планируют перебросить еще 10 истребителей.