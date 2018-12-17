23:56
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Що приховує Кремль за гучними заявами про нібито український наступ

      418 Читать новость на русском

      На фоні історичних подій в українському церковному житті Росія розповсюджує нові фейки щодо України. Керівник російського зовнішньо-політичного відомства, Сергій Лавров під час прес-конференції заявив, що офіційний Київ начебто "готує військову провокацію на адміністративному кордоні з анексованим Кримом".

      Він також додав, що у випадку цієї уявної "провокації" – Росія готова дати Україні таку відповідь, що "мало не здасться".

      Читайте також: "Маячня сивого мерина", – Турчинов про "пасажі" Лаврова щодо України

      На останню декаду грудня, Порошенко планує збройну провокацію на кордоні з Російської Федерацією, на кордоні з Кримом. Він отримає відповідь – мало не здасться, я вас запевняю,
      – сказав Лавров.

      Ось так, з погрозами Міністр закордонних справ Росії озвучує черговий фейк, мовляв Україна готує наступ на Росію. Офіційний Київ, не забарився з відповіддю. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував ситуацію з Брюсселю, куди поїхав звітувати про реформи та боротьбу з корупцією.

      Україна ніколи не створювала жодних прецедентів щодо провокацій – підкреслив Гройсман. А заяви Лаврова – чергова спроба Москви виправдати свою неприховану агресію.

      Сергій Лавров
      Сергій Лавров

      Про нібито підготовку наступу Росія говорить уже майже місяць. Минулого четверга представниця дипвідомства РФ – Марія Захарова заявляла, що Україна готує збройну провокацію на Донбасі для наступу на Маріупольському напрямку з виходом до кордону з Росією. А на початку грудня, Захарова звинуватила Україну у підготовці провокації біля лінії розмежування на Донбасі – з застосуванням хімічної зброї.

      Звертати серйозну увагу на аргументи шайки цих божевільних злочинців не варто, але треба мати на увазі, що ці слова завжди прикривають якісь нові злочини Кремля. Тому, звичайно, це важливий сигнал для того, щоб нам бути пильними та дійсно бути готовими до протидії,
      – відповів головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

      І справді, прикриваючись заявою про нібито українську провокацію, Росія сама схоже готується до наступу. На передові позиції поблизу Маріуполя, РФ відправила снайперський підрозділ, укомплектований винятково представниками чеченської національності.

      Читайте також: "Він сам це придумав, сам озвучив", — Гройсман прокоментував заяву Лаврова щодо провокацій

      Крім того, раніше безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії розмежування на Донбасі – більше 100-а одиниць забороненої важкої техніки окупантів. Райони можливого розгортання бойових дій окупанти заміновують, використовуючи заборонені міжнародним правом міни. Побільшало військової техніки і поблизу українсько-російського кордону. Близько сотні літаків передислокували в окупований Крим і невдовзі планують перекинути ще 10 винищувачів.

      Теги: Новини України Україна – Росія Сергій Лавров Війна на Донбасі Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 грудня: переполох в УПЦ МП та український прапор в анексованому Криму
      сьогодні , 22:06 Головні новини 17 грудня: переполох в УПЦ МП та український прапор в анексованому Криму
      4011
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      сьогодні , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 500
      Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті
      сьогодні , 21:00 Онлайн проти офлайну: що найбільше купують українці в інтернеті
      Яніна Ткачук 1366
      Михайлівський собор стане головним для ПЦУ: 10 цікавих фактів про церкву
      сьогодні , 20:00 Михайлівський собор стане головним для ПЦУ: 10 цікавих фактів про церкву
      Світлана Попова 1574
      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      сьогодні , 19:30 Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      Дмитро Гнап 414
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Як вплине закон про деокупацію на ситуацію на Донбасі: думка експерта
      4 жовтня 2017 , 07:02
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Як "розумною" автосигналізацією керувати зі смартфона
       6 жовтня , 15:35
      Стало відомо, до якого кошика для жеребкування кваліфікації Євро-2020 потрапила Україна
       21 листопада , 09:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук