Що приховує Кремль за гучними заявами про нібито український наступ

На фоні історичних подій в українському церковному житті Росія розповсюджує нові фейки щодо України. Керівник російського зовнішньо-політичного відомства, Сергій Лавров під час прес-конференції заявив, що офіційний Київ начебто "готує військову провокацію на адміністративному кордоні з анексованим Кримом".

Він також додав, що у випадку цієї уявної "провокації" – Росія готова дати Україні таку відповідь, що "мало не здасться".

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На останню декаду грудня, Порошенко планує збройну провокацію на кордоні з Російської Федерацією, на кордоні з Кримом. Він отримає відповідь – мало не здасться, я вас запевняю,

– сказав Лавров.

Ось так, з погрозами Міністр закордонних справ Росії озвучує черговий фейк, мовляв Україна готує наступ на Росію. Офіційний Київ, не забарився з відповіддю. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував ситуацію з Брюсселю, куди поїхав звітувати про реформи та боротьбу з корупцією.

Україна ніколи не створювала жодних прецедентів щодо провокацій – підкреслив Гройсман. А заяви Лаврова – чергова спроба Москви виправдати свою неприховану агресію.



Сергій Лавров

Про нібито підготовку наступу Росія говорить уже майже місяць. Минулого четверга представниця дипвідомства РФ – Марія Захарова заявляла, що Україна готує збройну провокацію на Донбасі для наступу на Маріупольському напрямку з виходом до кордону з Росією. А на початку грудня, Захарова звинуватила Україну у підготовці провокації біля лінії розмежування на Донбасі – з застосуванням хімічної зброї.

Звертати серйозну увагу на аргументи шайки цих божевільних злочинців не варто, але треба мати на увазі, що ці слова завжди прикривають якісь нові злочини Кремля. Тому, звичайно, це важливий сигнал для того, щоб нам бути пильними та дійсно бути готовими до протидії,

– відповів головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

І справді, прикриваючись заявою про нібито українську провокацію, Росія сама схоже готується до наступу. На передові позиції поблизу Маріуполя, РФ відправила снайперський підрозділ, укомплектований винятково представниками чеченської національності.

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Крім того, раніше безпілотник ОБСЄ зафіксував біля лінії розмежування на Донбасі – більше 100-а одиниць забороненої важкої техніки окупантів. Райони можливого розгортання бойових дій окупанти заміновують, використовуючи заборонені міжнародним правом міни. Побільшало військової техніки і поблизу українсько-російського кордону. Близько сотні літаків передислокували в окупований Крим і невдовзі планують перекинути ще 10 винищувачів.