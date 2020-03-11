Что скрывается за партией ОПЗЖ: возмутительные факты из жизни посыпк Медведчука

"Украинскии герои" провели спецоперацию в глубоком тылу врага – в самом Кремле. Специальные агенты проявили отчаянный патриотизм и настоящую жертвенность. Операцию готовили не менее 50 лет, а лидер диверсионной группы много десятилетий подряд втирался в доверие к главе враждебного государства. И это единственное адекватное объяснения, почему депутаты ОПЗЖ ездили в Россию.

Про план знало усього декілька осіб, а диверсійну групу в Україні багато років називали 5-тою колоною Кремля – патріотам-диверсантам було складно це пережити, але вони усі розуміли, що справа того варта.

К слову Медведчук зустрівся з Путіним: говорили про нормандський формат

І ось настала година ікс – те заради чого все це було. Одного з підпільників, у розпал коронавірусу, відправили у Париж, де він зустрівся з інфікованою людиною. Потім уся група закрилася нібито на карантин, але насправді, вони ізолювалися в одному приміщені з зараженим побратимом, аби підчепити коронавірус.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько":

І ось фінал операції – одразу 6 героїв відправились до Кремля, прикриваючись миролюбною риторикою і прикидаючись колабораціоністами, майже цілий день вони ходили по лігву ворога і розповсюджували смертельну інфекцію.

Імена героїв і їх підпільна організація: "ОпЗаЖоп" назавжди увійдуть в історію України. Можливо їх навіть нагородять. Посмертно.

Як би усе це не мало безглуздий вигляд, але насправді це єдине притомне пояснення того, чому Медведчук і його посіпаки поїхали до Кремля. Якщо щось не так, то вони просто зрадники. Я пропоную згадати імена і біографії тих українських народних депутатів, які домовлялись про мир з Росією.

Довідка. Українська влада не уповноважувала Медведчука на жодні візити і перемовини з російською стороною як офіційного представника держави. На цьому наголошував навіть президент Володимир Зеленський.

Віктор Медведчук

Хто ж такий цей Віктор Медведчук? На думку українських істориків з радянською міліцією він співпрацював ще з 70-х років. Саме тому йому багато чого сходило з рук. Саме тому його і зарахували на юридичний факультет Київського університету Шевченка. Згодом став адвокатом у ряді одіозних і політичних справ совєтської влади. Він захищав, чи то вірніше сказати, допомагав звинувачувати українських поетів і дисидентів: Юрія Литвина, Василя Стуса, Миколу Кунцевича.



Віктор Медведчук / Фото Getty Images

Як відбувався цей захист чудово показано в українському фільмі про Василя Стуса "Заборонений". Якщо ще не дивилися, обов'язково подивіться.

Дивіться трейлер до фільму "Заборонений":

А потім Радянський союз наказав довго жити і здавалося б все, колишні його посіпаки залишилися на узбіччі історії. Але Медведчук і тут виплив на гору. Став юристом, який обслуговував інтереси таких людей, як наприклад брати Суркіси. Саме вони і познайомили Медведчука з другим президентом України Леонідом Кучмою. І це було доленосне знайомство.



Леонід Кучма / Фото Getty Images

Спершу Медведчук став лідером провладної партії СДПУО, а потім головою Адміністрації Президента Кучми і його сірим кардиналом.

Більше про Віктора Медведчука дивіться у відео:

Пам'ятаєте такий термін "темники"? Так звані "тєми нєдєлі" – це документ, який за часів Медведчука розсилали усім засобам масової інформації. Саме ці теми і мали висвітлювати журналісти. Але "Помаранчева революція" поставила крапку на політичній кар'єрі Медведчука. Так тоді здавалося. Він справді зник на довгі роки з політичної арени.

Протягом років про "втілення пекла" часів Кучми ніхто не згадував. Аж допоки у 2013 році він не завісив увесь Київ рекламою свого "Українського вибору" – громадської організації, яка пропагандувала мир, дружбу і жвачку з Росією. Після нападу Росії на Україну у 2014 році ці лозунги були аж занадто безглуздими. Але Медведчук став перемовником від України і єдиною людиною, яка могла літати напряму в Москву. Чи це була вимога Путіна, чи то Порошенко щось сплутав, але було так.

Обратите внимание Рада відреагувала на візит Медведчука і делегації ОПЗЖ до Кремля

Хоча навряд чи Порошенко сплутав. Саме за кришування СБУ Медведчук зміг створити свою власну бізнес-імперію на продажі російського дизелю і газу в Україні. Саме ці гроші допомогли йому придбати аж цілих три телеканали: "112", NewsOne і Zik. Які і досі успішно займаються пропагандою в Україні.

Вадим Рабінович

Ще один український "голуб миру" – Вадим Рабінович. Я нагадаю його останню витівку:

І я сподіваюся, що ми будемо святкувати 2020 і як ще одне свято – рік звільнення України від фашизму,

– сказав Рабінович на на Погоджувальній нараді голів депутатських фракцій та груп.

Борець, що тут ще скажеш, людина з твердими переконаннями, напевно при Союзі був сумлінним піонером і комсомольцем.

1974 року Рабіновича виключили з комсомолу за "аморальну поведінку". А 20 січня 1980 року арештували за звинуваченням у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Що цікаво, тоді за майбутнього борця за радянські цінності виписався генеральний прокурор страни совєтів.



Вадим Рабінович / Фото NewsOne

Проте у 1982 році Рабінович знову був звинувачений за тією ж статтею. І засуджений до 14 років позбавлення волі. У в'язниці був завербований Кгебістами. Вийшов на свободу у 1990 чи 1991 році.

Чим тільки не займався Рабінович після 1991 року. Він і нафтою торгував, і був одним з співзасновників каналу "1+1", і громадянство Ізраїлю отримав. СБУ навіть забороняло йому в'їзд в Україну, правда не на довго.

Про цього персонажа можна ще багато розказувати – і про його бізнес, і про звинувачення, і про те, як він перебігає з одного політичного табору до іншого. Але думаю ви вже зрозуміли усю глибину цього мегаполітика.

Тарас Козак

Тарас Козак фігура куди менш помітна, ніж попередні дві. І напевно, якби він не був формальним власником медведчуківських "112", NewsOne і Zik, про нього взагалі б ніхто нічого не знав би. Чиновник, який працював то в податковій, то на митниці. І дуже близький друг Медведчука. Звідки у нього взялися гроші на купівлю аж цілих трьох каналів? Питання риторичне, правда?



Тарас Козак / Фото "112 Україна"

Ренат Кузьмін

Наступний в диверсійній групі у нас Ренат Кузьмін. Прокурор з Донецька, який за багато років служби доріс до першого заступника генерального прокурора.



Ренат Кузьмін / Фото "112 Україна"

А на піку кар'єри, у жовті 2013 року, навіть став заступником секретаря РНБО, саме в той час, коли в Києві стояв Майдан. Цей факт про нього дуже багато говорить. Але куди більше промовистий ось цей епізод:

Ренат Кузьмін зіграв "Мурку" на роялі:

Впізнали піаніста? Так – це Ренат Кузьмін у 2011 році. І це ідеально його характеризує. Він може грати Бетховена, але гратиме "Мурку".

Тетяна Плачкова і Олександр Колтунович

Ще двоє: Тетяна Плачкова і Олександр Колтунович – це вже молода поросль борців за мир, чи то правильніше казати – за "вєлікорускій мір". Ці двоє куди менше цікаві ніж їх старші колеги. Тому є підозра, що їх туди взяли у ролі секретарів, ну хтось же повинен папірці носити і вказівки записувати?



Тетяна Плачкова і Олександр Колтунович / Колаж 24 каналу

Ось така вона мегатаємна спецопереція проти кремлівського режиму. Як бачите усі персонажі дуже глибоко законспіровані. І планувати її почали ще у далеких 70-х, Медведчук вже тоді знав, що треба починати заводити зв'язки з КГБ.

Чи може все навпаки? Можливо це КГБ, а згодом ФСБ, вже багато років вербують українців? Якщо і справді "ОпЗаЖоп" – це 5 колона Кремля в Україні – тоді СБУ має зайнятися розслідування діяльністю усіх цих персонажів. Але ні – це навряд, Баканов би вже давно розкусив цих чортів, якби вони були агентами Кремля. Правда ж? Тож порадіймо успіху наших спецслужб, які героїчно ризикуючи життям занесли коронавірус у саме серце кремлівського режиму.