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      Що криється за партією ОПЗЖ: обурливі факти з життя посіпак Медведчука

      - Читать новость на русском
      Що відомо про посіпак Кремля? / Колаж 24 каналу

      "Українські герої" провели спецоперацію в глибокому тилу ворога – в самому Кремлі. Спеціальні агенти проявили відчайдушний патріотизм і справжню жертовність. Операцію готували щонайменше 50 років, а лідер диверсійної групи багато десятиліть поспіль втирався в довіру до очільника ворожої держави. І це єдине притомне пояснення, чому депутати ОПЗЖ їздили у Росію.

      Про план знало усього декілька осіб, а диверсійну групу в Україні багато років називали 5-тою колоною Кремля – патріотам-диверсантам було складно це пережити, але вони усі розуміли, що справа того варта.

      До слова Медведчук зустрівся з Путіним: говорили про нормандський формат

      І ось настала година ікс – те заради чого все це було. Одного з підпільників, у розпал коронавірусу, відправили у Париж, де він зустрівся з інфікованою людиною. Потім уся група закрилася нібито на карантин, але насправді, вони ізолювалися в одному приміщені з зараженим побратимом, аби підчепити коронавірус.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько":

      І ось фінал операції  – одразу 6 героїв відправились до Кремля, прикриваючись миролюбною риторикою і прикидаючись колабораціоністами, майже цілий день вони ходили по лігву ворога і розповсюджували смертельну інфекцію.

      Імена героїв і їх підпільна організація: "ОпЗаЖоп" назавжди увійдуть в історію України. Можливо їх навіть нагородять. Посмертно.

      Як би усе це не мало безглуздий вигляд, але насправді це єдине притомне пояснення того, чому Медведчук і його посіпаки поїхали до Кремля. Якщо щось не так, то вони просто зрадники. Я пропоную згадати імена і біографії тих українських народних депутатів, які домовлялись про мир з Росією.

      Довідка. Українська влада не уповноважувала Медведчука на жодні візити і перемовини з російською стороною як офіційного представника держави. На цьому наголошував навіть президент Володимир Зеленський.

      Віктор Медведчук

      Хто ж такий цей Віктор Медведчук? На думку українських істориків з радянською міліцією він співпрацював ще з 70-х років. Саме тому йому багато чого сходило з рук. Саме тому його і зарахували на юридичний факультет Київського університету Шевченка. Згодом став адвокатом у ряді одіозних і політичних справ совєтської влади. Він захищав, чи то вірніше сказати, допомагав звинувачувати українських поетів і дисидентів: Юрія Литвина, Василя Стуса, Миколу Кунцевича.


      Віктор Медведчук / Фото Getty Images

      Як відбувався цей захист чудово показано в українському фільмі про Василя Стуса "Заборонений". Якщо ще не дивилися, обов'язково подивіться.

      Дивіться трейлер до фільму "Заборонений":

      А потім Радянський союз наказав довго жити і здавалося б все, колишні його посіпаки залишилися на узбіччі історії. Але Медведчук і тут виплив на гору. Став юристом, який обслуговував інтереси таких людей, як наприклад брати Суркіси. Саме вони і познайомили Медведчука з другим президентом України Леонідом Кучмою. І це було доленосне знайомство.


      Леонід Кучма / Фото Getty Images

      Спершу Медведчук став лідером провладної партії СДПУО, а потім головою Адміністрації Президента Кучми і його сірим кардиналом.

      Більше про Віктора Медведчука дивіться у відео:

      Пам'ятаєте такий термін "темники"? Так звані "тєми нєдєлі" – це документ, який за часів Медведчука розсилали усім засобам масової інформації. Саме ці теми і мали висвітлювати журналісти. Але "Помаранчева революція" поставила крапку на політичній кар'єрі Медведчука. Так тоді здавалося. Він справді зник на довгі роки з політичної арени.

      Протягом років про "втілення пекла" часів Кучми ніхто не згадував. Аж допоки у 2013 році він не завісив увесь Київ рекламою свого "Українського вибору" – громадської організації, яка пропагандувала мир, дружбу і жвачку з Росією. Після нападу Росії на Україну у 2014 році ці лозунги були аж занадто безглуздими. Але Медведчук став перемовником від України і єдиною людиною, яка могла літати напряму в Москву. Чи це була вимога Путіна, чи то Порошенко щось сплутав, але було так.

      Зверніть увагу Рада відреагувала на візит Медведчука і делегації ОПЗЖ до Кремля

      Хоча навряд чи Порошенко сплутав. Саме за кришування СБУ Медведчук зміг створити свою власну бізнес-імперію на продажі російського дизелю і газу в Україні. Саме ці гроші допомогли йому придбати аж цілих три телеканали: "112", NewsOne і Zik. Які і досі успішно займаються пропагандою в Україні.

      Вадим Рабінович

      Ще один український "голуб миру" – Вадим Рабінович. Я нагадаю його останню витівку:

      І я сподіваюся, що ми будемо святкувати 2020 і як ще одне свято – рік звільнення України від фашизму,
      – сказав Рабінович на на Погоджувальній нараді голів депутатських фракцій та груп.

      Борець, що тут ще скажеш, людина з твердими переконаннями, напевно при Союзі був сумлінним піонером і комсомольцем.

      1974 року Рабіновича виключили з комсомолу за "аморальну поведінку". А 20 січня 1980 року арештували за звинуваченням у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Що цікаво, тоді за майбутнього борця за радянські цінності виписався генеральний прокурор страни совєтів.


      Вадим Рабінович / Фото NewsOne

      Проте у 1982 році Рабінович знову був звинувачений за тією ж статтею. І засуджений до 14 років позбавлення волі. У в'язниці був завербований Кгебістами. Вийшов на свободу у 1990 чи 1991 році.

      Чим тільки не займався Рабінович після 1991 року. Він і нафтою торгував, і був одним з співзасновників каналу "1+1", і громадянство Ізраїлю отримав. СБУ навіть забороняло йому в'їзд в Україну, правда не на довго.

      Про цього персонажа можна ще багато розказувати – і про його бізнес, і про звинувачення, і про те, як він перебігає з одного політичного табору до іншого. Але думаю ви вже зрозуміли усю глибину цього мегаполітика.

      Тарас Козак

      Тарас Козак фігура куди менш помітна, ніж попередні дві. І напевно, якби він не був формальним власником медведчуківських "112", NewsOne і Zik, про нього взагалі б ніхто нічого не знав би. Чиновник, який працював то в податковій, то на митниці. І дуже близький друг Медведчука. Звідки у нього взялися гроші на купівлю аж цілих трьох каналів? Питання риторичне, правда?


      Тарас Козак / Фото "112 Україна"

      Ренат Кузьмін

      Наступний в диверсійній групі у нас Ренат Кузьмін. Прокурор з Донецька, який за багато років служби доріс до першого заступника генерального прокурора.


      Ренат Кузьмін / Фото "112 Україна"

      А на піку кар'єри, у жовті 2013 року, навіть став заступником секретаря РНБО, саме в той час, коли в Києві стояв Майдан. Цей факт про нього дуже багато говорить. Але куди більше промовистий ось цей епізод:

      Ренат Кузьмін зіграв "Мурку" на роялі: 

      Впізнали піаніста? Так – це Ренат Кузьмін у 2011 році. І це ідеально його характеризує. Він може грати Бетховена, але гратиме "Мурку".

      Тетяна Плачкова і Олександр Колтунович

      Ще двоє: Тетяна Плачкова і Олександр Колтунович – це вже молода поросль борців за мир, чи то правильніше казати – за "вєлікорускій мір". Ці двоє куди менше цікаві ніж їх старші колеги. Тому є підозра, що їх туди взяли у ролі секретарів, ну хтось же повинен папірці носити і вказівки записувати?


      Тетяна Плачкова і Олександр Колтунович / Колаж 24 каналу

      Ось така вона мегатаємна спецопереція проти кремлівського режиму. Як бачите усі персонажі дуже глибоко законспіровані. І планувати її почали ще у далеких 70-х, Медведчук вже тоді знав, що треба починати заводити зв'язки з КГБ.

      Чи може все навпаки? Можливо це КГБ, а згодом ФСБ, вже багато років вербують українців? Якщо і справді "ОпЗаЖоп" – це 5 колона Кремля в Україні – тоді СБУ має зайнятися розслідування діяльністю усіх цих персонажів. Але ні – це навряд, Баканов би вже давно розкусив цих чортів, якби вони були агентами Кремля. Правда ж? Тож порадіймо успіху наших спецслужб, які героїчно ризикуючи життям занесли коронавірус у саме серце кремлівського режиму.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Верховна Рада Україна – Росія Новини Росії Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Вадим Рабінович Відеоблоги Голобородько
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