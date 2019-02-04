Что такое лоукост и как сэкономить на билетах

Ежедневно в небо взлетает более ста тысяч самолетов в мире. За год воздушные суда перевозят около 4 миллиардов человек.

Авиаперелеты – это дорогое удовольствие, но все изменило появление лоукостов – дешевых авиаперевозчиков, которые предлагают бюджетно попасть в любую страну.

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В Украине сегодня работает около 10 бюджетных авиаперевозчиков. Первые бюджетные авиаперелеты появились в США в 1970-х годах. Впоследствии они стали популярными и в Европе, ведь позволяют разумно экономить на перелетах. Европейцы пользуются около 30 компаниями-лоукостерами.

Почему цена на билет лоукостера ниже?

В стоимость билет не входитстоимость еды и напитков, за них можно заплатить отдельно. Перевозка багажа разрешена только в форме ручной клади, за больший вес чемодана нужно будет доплатить. Самолет работает в режиме маршрутки – от приземления до взлета самолета не проходит и часа. Лоукост-компании выбирают отдаленные аэропорты, которые значительно дешевле в обслуживании.



Причины низких цен на билеты

Как экономить на авиабилетах?