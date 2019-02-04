Что такое лоукост и как сэкономить на билетах
Ежедневно в небо взлетает более ста тысяч самолетов в мире. За год воздушные суда перевозят около 4 миллиардов человек.
Авиаперелеты – это дорогое удовольствие, но все изменило появление лоукостов – дешевых авиаперевозчиков, которые предлагают бюджетно попасть в любую страну.
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В Украине сегодня работает около 10 бюджетных авиаперевозчиков. Первые бюджетные авиаперелеты появились в США в 1970-х годах. Впоследствии они стали популярными и в Европе, ведь позволяют разумно экономить на перелетах. Европейцы пользуются около 30 компаниями-лоукостерами.
Почему цена на билет лоукостера ниже?
- В стоимость билет не входитстоимость еды и напитков, за них можно заплатить отдельно.
- Перевозка багажа разрешена только в форме ручной клади, за больший вес чемодана нужно будет доплатить.
- Самолет работает в режиме маршрутки – от приземления до взлета самолета не проходит и часа.
- Лоукост-компании выбирают отдаленные аэропорты, которые значительно дешевле в обслуживании.
Причины низких цен на билеты
Как экономить на авиабилетах?
- Подпишитесь на рассылку лоукостов. Билеты на дешевые авиаперелеты продаются через интернет. Часто можно попасть на распродажу, на которой билеты будут стоить от 1 до 10 евро.
- Покупайте билет как можно раньше. У лоукостов есть правило – чем раньше, тем дешевле.
- Избегайте пиковых периодов – путешествуйте "не в сезон", когда мало туристов.
- Покупайте билеты с вылетом посреди недели – в будни, как правило, самые выгодные цены.
- Выбирайте рейсы с пересадками – это, возможно, неудобно, но в разы дешевле.
Источник: 24 канал
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