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      Что такое лоукост и как сэкономить на билетах

      Інститут просвіти 25 Читати новину українською

      Ежедневно в небо взлетает более ста тысяч самолетов в мире. За год воздушные суда перевозят около 4 миллиардов человек.

      Авиаперелеты – это дорогое удовольствие, но все изменило появление лоукостов – дешевых авиаперевозчиков, которые предлагают бюджетно попасть в любую страну.

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      В Украине сегодня работает около 10 бюджетных авиаперевозчиков. Первые бюджетные авиаперелеты появились в США в 1970-х годах. Впоследствии они стали популярными и в Европе, ведь позволяют разумно экономить на перелетах. Европейцы пользуются около 30 компаниями-лоукостерами.

      Почему цена на билет лоукостера ниже?

      1.  В стоимость билет не входитстоимость еды и напитков, за них можно заплатить отдельно.
      2. Перевозка багажа разрешена только в форме ручной клади, за больший вес чемодана нужно будет доплатить.
      3. Самолет работает в режиме маршрутки – от приземления до взлета самолета не проходит и часа.
      4. Лоукост-компании выбирают отдаленные аэропорты, которые значительно дешевле в обслуживании.

      лоукост дешеві квитки аероперельоти
      Причины низких цен на билеты

      Как экономить на авиабилетах?

      1. Подпишитесь на рассылку лоукостов. Билеты на дешевые авиаперелеты продаются через интернет. Часто можно попасть на распродажу, на которой билеты будут стоить от 1 до 10 евро.
      2. Покупайте билет как можно раньше. У лоукостов есть правило – чем раньше, тем дешевле.
      3. Избегайте пиковых периодов – путешествуйте "не в сезон", когда мало туристов.
      4. Покупайте билеты с вылетом посреди недели – в будни, как правило, самые выгодные цены.
      5. Выбирайте рейсы с пересадками – это, возможно, неудобно, но в разы дешевле.
      Теги: Ryanair авиация Інститут просвіти Wizz Air
      Источник: 24 канал
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