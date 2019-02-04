Що таке лоукост і як зекономити на квитках
Щодня у небо злітає понад сто тисяч літаків у світі. За рік повітряні судна перевозять близько 4 мільярдів людей.
Авіаперельоти – це дороге задоволення, але все змінила поява лоукостів – дешевих авіаперевізників, які пропонують бюджетно потрапити у будь-яку країну.
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В Україні сьогодні працює близько 10 бюджетних авіаперевізників. Перші ж бюджетні авіаперельоти з’явилися у США в 1970-х роках. Згодом вони стали популярними й у Європі, адже дозволяють розумно економити на перельотах. Європейці користуються близько 30 компаніями-лоукостерами.
Чому ціна на квиток лоукостера нижча?
- У квиток не враховується вартість їжі та напоїв, за них можна заплатити окремо.
- Перевезення багажу дозволено лише у формі ручної поклажі, за більшу вагу валізи потрібно буде доплатити.
- Літак працює у режимі маршрутки – від приземлення до злету літака не минає й години.
- Лоукост-компанії вибирають віддалені аеропорти, які значно дешевші в обслуговуванні.
Причини низьких цін на квитки
Як зекономити на авіаквитках?
- Підпишіться на розсилку лоукостів. Квитки на дешеві авіаперельоти продаються через інтернет. Часто можна потрапити на розпродаж, на якому квитки будуть коштувати від 1 до 10 євро.
- Купуйте квиток якомога раніше. У лоукостах є правило – що раніше, то дешевше.
- Уникайте пікових періодів – подорожуйте "не в сезон", коли мало туристів.
- Купуйте квитки з вильотом посеред тижня – у будні, зазвичай, найвигідніші ціни.
- Обирайте рейси з пересадками – це, можливо, незручно, але в рази дешевше.
Джерело: 24 канал
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