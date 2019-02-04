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      Що таке лоукост і як зекономити на квитках

      Інститут просвіти 70 Читать новость на русском

      Щодня у небо злітає понад сто тисяч літаків у світі. За рік повітряні судна перевозять близько 4 мільярдів людей.

      Авіаперельоти – це дороге задоволення, але все змінила поява лоукостів – дешевих авіаперевізників, які пропонують бюджетно потрапити у будь-яку країну.

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      В Україні сьогодні працює близько 10 бюджетних авіаперевізників. Перші ж бюджетні авіаперельоти з’явилися у США в 1970-х роках. Згодом вони стали популярними й у Європі, адже дозволяють розумно економити на перельотах. Європейці користуються близько 30 компаніями-лоукостерами.

      Чому ціна на квиток лоукостера нижча?

      1. У квиток не враховується вартість їжі та напоїв, за них можна заплатити окремо.
      2. Перевезення багажу дозволено лише у формі ручної поклажі, за більшу вагу валізи потрібно буде доплатити.
      3. Літак працює у режимі маршрутки – від приземлення до злету літака не минає й години.
      4. Лоукост-компанії вибирають віддалені аеропорти, які значно дешевші в обслуговуванні.

      лоукост дешеві квитки аероперельоти
      Причини низьких цін на квитки

      Як зекономити на авіаквитках?

      1. Підпишіться на розсилку лоукостів. Квитки на дешеві авіаперельоти продаються через інтернет. Часто можна потрапити на розпродаж, на якому квитки будуть коштувати від 1 до 10 євро.
      2. Купуйте квиток якомога раніше. У лоукостах є правило – що раніше, то дешевше.
      3. Уникайте пікових періодів – подорожуйте "не в сезон", коли мало туристів.
      4. Купуйте квитки з вильотом посеред тижня – у будні, зазвичай, найвигідніші ціни.
      5. Обирайте рейси з пересадками – це, можливо, незручно, але в рази дешевше.
      Теги: Інститут просвіти авіація Ryanair Wizz Air
      Джерело: 24 канал
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