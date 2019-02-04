Що таке лоукост і як зекономити на квитках

Щодня у небо злітає понад сто тисяч літаків у світі. За рік повітряні судна перевозять близько 4 мільярдів людей.

Авіаперельоти – це дороге задоволення, але все змінила поява лоукостів – дешевих авіаперевізників, які пропонують бюджетно потрапити у будь-яку країну.

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В Україні сьогодні працює близько 10 бюджетних авіаперевізників. Перші ж бюджетні авіаперельоти з’явилися у США в 1970-х роках. Згодом вони стали популярними й у Європі, адже дозволяють розумно економити на перельотах. Європейці користуються близько 30 компаніями-лоукостерами.

Чому ціна на квиток лоукостера нижча?

У квиток не враховується вартість їжі та напоїв, за них можна заплатити окремо. Перевезення багажу дозволено лише у формі ручної поклажі, за більшу вагу валізи потрібно буде доплатити. Літак працює у режимі маршрутки – від приземлення до злету літака не минає й години. Лоукост-компанії вибирають віддалені аеропорти, які значно дешевші в обслуговуванні.



Причини низьких цін на квитки

Як зекономити на авіаквитках?