Читання книжок: чому це важливо та як почати читати кожен день

У 2017 році, за різними даними, найбільше книжок прочитали у Китаї та Індії – у країнах, які швидко розвиваються в економічному та технічному плані.

50 % українців не прочитали жодної книги за 2017 рік. Кожен п'ятий бере книжку в руки щодня. Фахівці наголошують, що це надто мало.

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Декілька факторів, які змотивують вас читати:

Читання паперових книжок покращує пам’ять та поповнює словниковий запас. Якщо читати по 15 хвилин перед роботою, то значно покращується рівень концентрації. Книга стимулює фантазії та вчить мислити образами. Люди, які читають легше адаптуються у соціумі. Книжки знижують стрес та покращують сон.

Дослідники університету Мічигану з'ясували, що люди, які читають щодня по 30 хвилин живуть приблизно на два роки довше, ніж ті, хто не читають взагалі.



30 хвилин читання на день продовжує життя

Але читати треба щодня, щонайменше 12 років поспіль і не газети чи журнали, а книжки.

Для дітей корисна форма читання – 15-20 хвилин на день.

Як виробити звичку читання кожен день:

Відстежуйте скільки читаєте щодня. Завантажте спеціальні додатки, на яких можна позначити, де саме зупинився та скільки та коли прочитав. Прочитуйте кілька сторінок за першої ж нагоди – у черзі до лікаря або по дорозі на роботу. Подружіться з людиною схибленою на книжках. Вона точно порадить щось варте уваги.

Читати перед сном – гарна та корисна звичка, щоб не відволікатися на соцмережі залишайте телефон поза межами спальні.

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Головне – читайте лише те, що вам подобається. Якщо книжка не приносить задоволення, то сміло відкладіть її, не дочитавши.