Як подолати "поглиначів часу": практичні поради з планування

Геніальний художник та винахідник Леонардо Да Вінчі спав по 15 хвилин кожні чотири години. Такий режим дня, на його думку, був найпродуктивнішим, бо дозволяв бути активним до 22 годин на добу і виконувати величезну кількість справ.

Сьогодні дослідники в один голос називають головними поглиначами часу соцмережі, гаджети, телевізори і телефонні розмови. За весь час існування інтернету земляни провели онлайн вже понад чотири мільйони років. Найтривожніше те, що понад 70% часу. який "з'їдає" інтернет – не пов'язані з роботою.

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Часто люди говорять: "Нам не вистачає 24 годин на добу". Так, скрізь і всюди встигнути неможливо. Але якщо правильно організувати свій день – можна зробити набагато більше, ніж зазвичай. Як? Плануючи! І починати планування тижня слід не з понеділка, а вже в неділю ввечері. Це допоможе розвантажити найскладніший день тижня.



Починати планування тижня слід не з понеділка, а вже в неділю ввечері

Потрібно правильно розставляти пріоритети. Навчитися відділяти важливі речі від менш важливих, термінові – і ті, що можна відкласти. Візуалізувати свій список справ: для цього краще завести щоденник або планер.

Також треба висипатися. Повноцінний сон забезпечить сили для енергійного дня. Але слід і навчитися прокидатися вчасно – зайві кілька хвилин у ліжку не допоможуть виспатися. Тільки змарнують час.

Варто навчитися говорити "ні" людям і справам, якщо ті шкодять вам і вашим планам. Обов'язково слід знаходити час для відпочинку – він є важливою частиною робочого дня. Але не варто просто відлежуватися на дивані: зміна видів діяльності – ось корисний відпочинок.

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Будьте чесними з собою і реально оцінюйте свої сили. Тоді кожен день буде продуктивним і приноситиме позитивні емоції.