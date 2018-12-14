Как преодолеть "поглотителей времени": практические советы по планированию

Гениальный художник и изобретатель Леонардо Да Винчи спал по 15 минут каждые четыре часа. Такой режим дня, по его мнению, был наиболее производительным, позволял быть активным до 22 часов в сутки и выполнять огромное количество дел.

Сегодня исследователи в один голос называют главными поглотителями времени соцсети, гаджеты, телевизоры и телефонные разговоры. За все время существования интернета земляне провели онлайн уже более четырех миллионов лет. Самое тревожное то, что более 70% времени. который "съедает" интернет - не связаны с работой.

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Часто люди говорят: "Нам не хватает 24 часов в сутки". Да, везде успеть невозможно. Но если правильно организовать свой день – можно сделать гораздо больше, чем обычно. Как? Планируя! И начинать планирование недели следует не с понедельника, а уже в воскресенье вечером. Это поможет разгрузить самый сложный день недели.



Начинать планирование недели следует не с понедельника, а уже в воскресенье вечером

Нужно правильно расставлять приоритеты. Научиться отделять важные вещи от менее важных, срочные и те, что можно отложить. Визуализировать свой список дел: для этого лучше завести ежедневник или планер.

Также надо высыпаться. Полноценный сон обеспечит силы для энергичного дня. Но следует и научиться просыпаться вовремя – лишние несколько минут в постели не помогут выспаться. Только отнимут время.

Стоит научиться говорить "нет" людям и делам, если те вредят вам и вашим планам. Обязательно следует находить время для отдыха – он является важной частью рабочего дня. Но не стоит просто отлеживаться на диване: смена видов деятельности – вот полезный отдых.

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Будьте честными с собой и реально оценивайте свои силы. Тогда каждый день будет продуктивным и приносить положительные эмоции.