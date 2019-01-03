Чтение книг: почему это важно и как начать читать каждый день
В 2017 году, по разным данным, больше всего книг прочитали в Китае и Индии – в странах, которые быстро развиваются в экономическом и техническом плане.
50 % украинцев не прочитали ни одной книги за 2017 год. Каждый пятый берет книжку в руки каждый день. Специалисты отмечают, что это слишком мало.
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Несколько факторов, которые смотивируют вас читать:
- Чтение бумажных книг улучшает память и пополняет словарный запас.
- Если читать по 15 минут перед работой, то значительно улучшается уровень концентрации.
- Книга стимулирует фантазию и учит мыслить образами.
- Люди, которые читают легче адаптируются в социуме.
- Книги снижают стресс и улучшают сон.
Исследователи университета Мичигана выяснили, что люди, которые читают каждый день по 30 минут живут примерно на два года дольше, чем те, кто не читают вообще.
30 минут чтения в день продлевает жизнь
Но читать надо каждый день, минимум 12 лет подряд и не газеты или журналы, а книги.
Для детей полезная форма чтения – 15-20 минут в день.
Как выработать привычку чтения каждый день:
- Отслеживайте сколько читаете ежедневно.
- Загрузите специальные приложения, на которых можно пометить, где именно остановился и сколько и когда прочитал.
- Прочитывайте несколько страниц по первому же случаю – в очереди к врачу или по дороге на работу.
- Подружитесь с человеком, помешанным на книгах. Он точно посоветует что-то стоящее.
Читать перед сном – хорошая и полезная привычка, чтобы не отвлекаться на соцсети оставляйте телефон вне спальни.
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Главное – читайте лишь то, что вам нравится. Если книга не приносит удовольствия, то смело отложите ее, не дочитав.