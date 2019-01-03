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      Чтение книг: почему это важно и как начать читать каждый день

      Інститут просвіти 22 Читати новину українською

      В 2017 году, по разным данным, больше всего книг прочитали в Китае и Индии – в странах, которые быстро развиваются в экономическом и техническом плане.

      50 % украинцев не прочитали ни одной книги за 2017 год. Каждый пятый берет книжку в руки каждый день. Специалисты отмечают, что это слишком мало.

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      Несколько факторов, которые смотивируют вас читать:

      1. Чтение бумажных книг улучшает память и пополняет словарный запас.
      2. Если читать по 15 минут перед работой, то значительно улучшается уровень концентрации.
      3. Книга стимулирует фантазию и учит мыслить образами.
      4. Люди, которые читают легче адаптируются в социуме.
      5. Книги снижают стресс и улучшают сон.

      Исследователи университета Мичигана выяснили, что люди, которые читают каждый день по 30 минут живут примерно на два года дольше, чем те, кто не читают вообще.

      читання книжки книжки мотиваційні книжки
      30 минут чтения в день продлевает жизнь

      Но читать надо каждый день, минимум 12 лет подряд и не газеты или журналы, а книги.

      Для детей полезная форма чтения – 15-20 минут в день.

      Как выработать привычку чтения каждый день:

      1. Отслеживайте сколько читаете ежедневно.
      2. Загрузите специальные приложения, на которых можно пометить, где именно остановился и сколько и когда прочитал.
      3. Прочитывайте несколько страниц по первому же случаю – в очереди к врачу или по дороге на работу.
      4. Подружитесь с человеком, помешанным на книгах. Он точно посоветует что-то стоящее.

      Читать перед сном – хорошая и полезная привычка, чтобы не отвлекаться на соцсети оставляйте телефон вне спальни.

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      Главное – читайте лишь то, что вам нравится. Если книга не приносит удовольствия, то смело отложите ее, не дочитав.

      Теги: Книги Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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