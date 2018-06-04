Что такое полиграф и стоит ли ему доверять: мнение эксперта

Полиграф имеет свойство показать какие-то события, которые происходили с человеком в прошлом. Он может подтвердить или не подтвердить определенные факты, которые нас интересуют.

Для чего применяют полиграф и как он работает рассказал в эфире 24 канала основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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Он отмечает, что в фонд "Вернись живым" прежде чем взять человека на работу используют полиграф. Фонд в первую очередь интересует то, ворует ли человек деньги, а также проверить не будет ли "сливать" работник данные и не будет ли сотрудничать со спецслужбами других стран.

"Для того, чтобы полиграфолог понял, что человек лжет, его сажают на кресло и говорят, чтобы он ответил неправильно на вопрос. Тогда в полиграфе очень заметна реакция настоящих и ненастоящих ответов. Она очень похожа на кардиограмму. В ней есть 8 разных показателей: потливость ладоней, дыхание, подергивание пальцев и другие. Есть вопросы важные, а есть те, которые ставятся для фона. Человек сидит в тихой шумоизоляционной комнате, чтобы никакие раздражители не вызывали у него реакцию. Он знает вопросы, которые будут задавать наперед. Процедура длится около трех часов, для того, чтобы дать ответ на 3 основных вопроса", – отметил Дейнега.

По его словам, фонд может человека не взять на работу, если он не прошел полиграф и такие случаи уже были. Если, к примеру, полиграф ответит – "не было", то есть возможность, что человек как-то полиграф обманул, хотя, это очень трудно. Нужно быть полиграфологом, чтобы заметить все нюансы. Если же ответит – "было", то это 99,9% достоверная информация.