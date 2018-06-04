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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Що таке поліграф і чи варто йому довіряти: думка експерта

137 Читать новость на русском
Віталій Дейнега
Віталій Дейнега / apostrophe.ua

Поліграф має властивість показати якісь події, які відбувалися з людиною в минулому. Він може підтвердити або не підтвердити певні факти, які нас цікавлять.

Для чого застосовують поліграф і як він працює розповів в ефірі 24 каналу засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Він зазначає, що у фонд "Повернись живим" перш ніж взяти людину на роботу, використовують поліграф. Фонд найперше цікавить те, чи краде людина гроші, а також перевірити чи не "зливатиме" працівник дані і не співпрацюватиме зі спецслужбами інших країн.

Ілюстративне фото
Ілюстративне фото

"Для того, щоб поліграфолог зрозумів, що людина бреше, її садять на крісло, і кажуть, щоб вона відповіла неправильно на запитання. Тоді у поліграфі  дуже помітна реакція справжніх та несправжніх відповідей. Вона дуже схожа на кардіограму. У ній є 8 різних показників: пітливість долонь, дихання, сіпання пальців та інші. Є питання важливі, а є ті, які ставляться для фону. Людина сидить у тихій шумоізоляційній кімнаті, аби ніякі подразники не викликали у неї реакцію. Вона знає питання, які будуть ставити наперед. Процедура триває близько трьох годин, для того, щоб дати відповідь на 3 основні питання", – зазначив Дейнега.

За його словами, фонд може людину не взяти на роботу, якщо вона не пройшла поліграф і такі випадки уже були. Якщо, до прикладу, поліграф відповість – "не було", то є можливість, що людина якось поліграф обдурила, хоча, це дуже важко. Потрібно бути поліграфологом, щоб помітити всі нюанси. Якщо ж відповість – "було", то це 99,9% вірогідна інформація.

Теги: Новини України Розслідування Волонтери
Джерело: 24 канал
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