Что такое зло, тьма и холод: Турчинов прочитал проповедь на Троицу баптистам

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в честь праздника Троицы прочитал религиозную проповедь. Послушать политика собрались около 200 прихожан.

Об этом сообщил политик Виктор Уколов на своей странице в Facebook.

Читайте также: Троица: что можно и что нельзя делать в этот праздник

По его словам, в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 христиан.

"Александр Турчинов сказал, как всегда, интересную и содержательную проповедь. Вспомнил знаменитое выражение, что зло – это всего лишь дефицит любви, тьма – отсутствие света, а холод – отсутствие тепла. Поздравляю всех с великим праздником святой Троицы, а также напоминаю, с чего он начался – со дня Пятидесятницы более 2000 лет назад, когда апостолы, увидев вознесение Христа, были вместе, ожидая крещения Духом Святым", – добавил Уколов.

Кроме того, он опубликовал соответствующие фото.



Праздник Троицы: Турчинов прочитал проповедь баптистам

Напомним, недавно глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к масштабным провокациям и наступательным действиям на Востоке Украины.