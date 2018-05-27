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Что такое зло, тьма и холод: Турчинов прочитал проповедь на Троицу баптистам

53 Читати новину українською
Александр Турчинов
Александр Турчинов / Anadolu Agenc

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в честь праздника Троицы прочитал религиозную проповедь. Послушать политика собрались около 200 прихожан.

Об этом сообщил политик Виктор Уколов на своей странице в Facebook.

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По его словам, в евангельско-баптистской церкви собралось около 200 христиан.

"Александр Турчинов сказал, как всегда, интересную и содержательную проповедь. Вспомнил знаменитое выражение, что зло – это всего лишь дефицит любви, тьма – отсутствие света, а холод – отсутствие тепла. Поздравляю всех с великим праздником святой Троицы, а также напоминаю, с чего он начался – со дня Пятидесятницы более 2000 лет назад, когда апостолы, увидев вознесение Христа, были вместе, ожидая крещения Духом Святым", – добавил Уколов.

Кроме того, он опубликовал соответствующие фото.

Турчинов, баптисти, проповдь, релігія, церква
Праздник Троицы: Турчинов прочитал проповедь баптистам

Напомним, недавно глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к масштабным провокациям и наступательным действиям на Востоке Украины.

Теги: Новости Украины религия Александр Турчинов
Источник: 24 Канал
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