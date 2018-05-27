Що таке зло, темрява та холод: Турчинов на Трійцю прочитав проповідь баптистам
Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олександр Турчинов на честь свята Трійці прочитав релігійну проповідь. Послухати політика зібралося близько 200 парафіян.
Про це сповістив політик Віктор Уколов на своїй сторінці у Facebook.
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За його словами, у євангельсько-баптистській церкві зібралося близько 200 християн.
"Олександр Турчинов сказав, як завжди цікаву та змістовну проповідь. Пригадав знаменитий вислів, що зло – це всього лише дефіцит любові, темрява – відсутність світла, а холод – відсутність тепла. Вітаю всіх з великим святом святої Трійці, а також нагадую з чого воно почалося – з дня П'ятидесятниці понад 2000 років тому, коли апостоли, побачивши вознесіння Христа, були разом очікуючи хрещення Духом Святим", – додав Уколов.
Крім того, він оприлюднив відповідні фото.
Свято Трійці: Турчинов прочитав баптистам проповідь
Нагадаємо, нещодавно очільник РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія готується до масштабних провокацій і наступальних дій на Сході України.