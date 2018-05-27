18:27
27 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
22°C 9°C
  • понеділок
    25°C 10°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Випуск новин за 13:00: День Святої Трійці. Київ оговтується після футбольного свята
Вєсті.UA
13:47, сьогодні
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Що таке зло, темрява та холод: Турчинов на Трійцю прочитав проповідь баптистам

1035 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / Anadolu Agenc

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олександр Турчинов на честь свята Трійці прочитав релігійну проповідь. Послухати політика зібралося близько 200 парафіян.

Про це сповістив політик Віктор Уколов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Трійця: що можна і що не можна робити в це свято

За його словами, у євангельсько-баптистській церкві зібралося близько 200 християн.

"Олександр Турчинов сказав, як завжди цікаву та змістовну проповідь. Пригадав знаменитий вислів, що зло – це всього лише дефіцит любові, темрява – відсутність світла, а холод – відсутність тепла. Вітаю всіх з великим святом святої Трійці, а також нагадую з чого воно почалося – з дня П'ятидесятниці понад 2000 років тому, коли апостоли, побачивши вознесіння Христа, були разом очікуючи хрещення Духом Святим", – додав Уколов.

Крім того, він оприлюднив відповідні фото.

Турчинов, баптисти, проповдь, релігія, церква
Свято Трійці: Турчинов прочитав баптистам проповідь 

Нагадаємо, нещодавно очільник РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія готується до масштабних провокацій і наступальних дій на Сході України.

Теги: Новини України релігія Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
сьогодні, 18:00 Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
Дмитро Гнап 186
Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
сьогодні, 17:00 Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
Єгор Соболєв 371
Как политики манипулируют людьми: 6 способов
сьогодні, 16:01 Как политики манипулируют людьми: 6 способов
Блог Соцмережі 587
сьогодні, 15:02 "Соло. Зоряні війни. Історія": Disney розкриває персонажів, вбиваючи масштаб
Юлія Ліпенцева 516
Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
сьогодні, 14:03 Чому служба, яка мала опікуватися безпекою на автошляхах перетворилася на корупційну піраміду
Тетяна Мартинюк 547
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук