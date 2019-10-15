Что там в вагоне: "Укрзализныця" присоединилась к #TetrisChallenge – фото

Все сложено и на местах – даже проводники. "Укрзализныця" присоединилась к популярному флешмобу – показали фото с тем, что скрывается в вагонах поездов.

Необычное фото вагона изнутри появилось на твиттер-странице "Укрзализныци", его также опубликовал сам Евгений Кравцов в Facebook.

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Таким образом "Укрзализныця"поддержала всемирный флешмоб #TetrisChallenge, участники которого аккуратно раскладывают вещи из своего служебного транспорта, демонстрируя свой рабочий инвентарь.

Рядом с купейным вагоном – весь инвентарь, а также ваши помощники в дороге – проводники,

– объясняют в "Укрзализныце"

Там также отметили, что теперь претендуют на звание самого длинного челлендж-фото.



Вагон "Укрзализныци"/ Фейсбук-страница Евгения Кравцова

Что это за флешмоб?

#tetrischallenge стартовал в начале сентября, когда свой рабочий инвентарь показали сотрудники полиции Женевы. После этого эстафету подхватили экстренные службы других стран. Работники полиции, медики, спасатели раскладывают возле рабочих машин свое оборудование, а потом ложаться рядом. Так они показывают, что им нужно для работы.