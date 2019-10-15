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      Что там в вагоне: "Укрзализныця" присоединилась к #TetrisChallenge – фото

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      "Укрзализныця" присоединилась к #TetrisChallenge
      "Укрзализныця" присоединилась к #TetrisChallenge / Иллюстративное фото

      Все сложено и на местах – даже проводники. "Укрзализныця" присоединилась к популярному флешмобу – показали фото с тем, что скрывается в вагонах поездов.

      Необычное фото вагона изнутри появилось на твиттер-странице "Укрзализныци", его также опубликовал сам Евгений Кравцов в Facebook.

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      Таким образом "Укрзализныця"поддержала всемирный флешмоб #TetrisChallenge, участники которого аккуратно раскладывают вещи из своего служебного транспорта, демонстрируя свой рабочий инвентарь.

      Рядом с купейным вагоном – весь инвентарь, а также ваши помощники в дороге – проводники,
      – объясняют в "Укрзализныце"

      Там также отметили, что теперь претендуют на звание самого длинного челлендж-фото.


      Вагон "Укрзализныци"/ Фейсбук-страница Евгения Кравцова

      Что это за флешмоб?

      #tetrischallenge стартовал в начале сентября, когда свой рабочий инвентарь показали сотрудники полиции Женевы. После этого эстафету подхватили экстренные службы других стран. Работники полиции, медики, спасатели раскладывают возле рабочих машин свое оборудование, а потом ложаться рядом. Так они показывают, что им нужно для работы.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Флешмоб Укрзализниця
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