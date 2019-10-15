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      Що там у вагоні: "Укрзалізниця" приєдналась до #TetrisChallenge – фото

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      "Укрзалізниця" приєдналась до #TetrisChallenge
      "Укрзалізниця" приєдналась до #TetrisChallenge / Ілюстративне фото

      Усе поскладано і на місцях – навіть провідники. "Укрзалізниця" приєдналась до популярного флешмобу – показала фото із тим, що ховається у вагонах потягів.

      Незвичне фото вагону зсередини з'явилось на твітер-сторінці "Укрзалізниці", його також опублікував сам Євген Кравцов у Facebook. 

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      Таким чином "Укрзалізниця"підтримала всесвітній флешмоб #TetrisChallenge, учасники якого акуратно розкладають речі зі свого службового транспорту, демонструючи свій робочий інвентар.

      Поруч із купейним вагоном – весь інвентар, а також ваші помічники в дорозі – провідники,
      – пояснюють в "Укрзалізниці" 

      Там також наголосили, що тепер претендують на звання найдовшого челендж-фото.


      Вагон "Укрзалізниці"/ Фейсбук-сторінка Євгена Кравцова

      Що це за флешмоб?

      #tetrischallenge стартував на початку вересня, коли свій робочий інвентар показали працівники поліції Женеви. Після цього естафету підхопили екстрені служби інших країн. Працівники поліції, медики, рятувальники розкладають біля бойових машин своє обладнання, а потім укладаються поруч. Так вони показують, що їм потрібно для роботи. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Флешмоб Укрзалізниця
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