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      Что украинцы думают о последствиях Евромайдана: опрос

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      Революция Достоинства в Украине / 24 канал

      21 ноября 2013 года начался Евромайдан. Сегодня, шесть лет спустя, мы вспоминаем эти события и спрашиваем у украинцев, какие последствия Евромайдана и Революции Достоинства они видят прямо сейчас.

      Осенью 2013 года протесты начались из-за того, что правительство Николая Азарова отказалось подписывать соглашение с Евросоюзом и объявило о начале вступления Украины в Таможенный союз с Россией.

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      Акции протеста набрали обороты и люди начали выходить на Майдан Независимости и главные площади своих городов против коррупции, произвола правоохранителей и за европейский и демократический вектор развития Украины.

      Впоследствии акции протеста переросли в Революцию Достоинства, депутаты тогдашней Верховной Рады приняли "диктаторские" законы 16 января, а тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию, где скрывается до сих пор.

      16 января 2014 года Верховная Рада путем голосования руками приняла пакет законов, которые существенно ущемляли права и свободы граждан. Это событие обострило противостояние на Майдане. Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года.

      Напомним также, что беглый президент призвал российского президента Владимира Путина ввести войска в Украину, после чего россияне оккупировали Крым, а на Донбассе начались боевые действия.

      Прошло шесть лет – и мы решили спросить у людей, какие последствия Евромайдана они видят сегодня и считают ли украинцы аннексию Крыма и войну на Донбассе последствиями Революции Достоинства.

      Украинцы о последствиях Евромайдана: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Революция достоинства Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма
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